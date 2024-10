'First Dates', una soltera de Barcelona confiesa su experiencia sexual más rara. "Se le escapó por el otro lado"

Muchos solteros de 'First Dates' buscan alguien que sea lo opuesto a ellos. En el caso de Barbie, tenía claro que buscaba alguien que cuidase, pero Nacho le gustó precisamente porque no encajaba con el estereotipo de Ken.

Come on Barbie, let's go party

Barbie tiene 23 años, es de Barcelona, empresaria e influencer: "Barbie retoques también soy. Si Barbie fuera una mujer, estaría operadísima por todos lados". Explicó que los hombres se creían que "no tenía cabeza y que era tonta por el físico", y luego "les gustaba más lo de dentro que lo de fuera".

"Yo no quiero un Ken, quiero un Action Man" aseguró justo antes de que entrara su cita por la puerta: Nacho, de su misma edad, modelo, artista y de Málaga. Al verle, a Barbie le encantó su aspecto (y concretamente, "su pelo rizadito"), y él también pensó que era muy guapa.

Barbie le escaneó de arriba abajo y asintió con aprobación, al ver que tenía muy buena piel y una apariencia healthy: "Se nota que se cuida". Por su parte, a Nacho le parecía genial también que ella fuera tan emprendedora y se dedicara a las redes sociales.

Ella le contó que buscaba una persona estable: "Que no sea un chulo ni salga mucho de fiesta". Él le garantizó que no podía acostarse con alguien en la primera cita y Barbie coincidió con su punto de vista: "Primero, tengo que conocer a la persona".

De repente, Nacho le preguntó por sus fetiches sexuales y ella no tuvo reparto en confensárselo: "Me gusta que me dominen, que me manden a mí". Luego le preguntó por su experiencia más rara en el sexo, y Barbie recordó cuando se acostó con un tío que se equivocó de agujero: "Se le escapó por el otro lado y empecé a gritar un montón".

También se puso a hablar de sus retoques estéticos: "Llevo la rinoplastia, el pecho, los labios, el mentón, las pestañas, las ojeras... todo el bótox". A Nacho le pareció todo bien, así que no hubo grandes sorpresas en el final de la cita: los dos dijeron que sí a seguir conociéndose en el futuro.

