'First Dates', un soltero de Marbella rechaza a su cita por estar vacunada. "Eres infértil para mí"

Cada comensal de 'First Dates' viene con cierta idea de cómo tiene que ser su cita ideal. Ni Xina ni Ernesto encajaron mutuamente en las expectativas del otro, en el caso de ella porque odió la pinta con la que acudió al restaurante, y en el caso de él porque consideraba que era menos fértil por haberse vacunado contra el covid.

Hazme reír

Ernesto trabaja como barman, tiene 31 años y vive en Marbella (Málaga). Vino vestido con una túnica que se compró en Marruecos y en compañía de un grillo que tenía enganchado a la ropa: "Es Pepito Grillo. Se me puso en el cuerpo y soy incapaz de quitarlo" explicó a las camareras, que estaban flipando con el bicho: "Estoy muy conectado con la naturaleza".

Continuó contando que hasta el momento no había tenido novia nunca: "No ha merecido nadie este cuerpo, no he encontrado una mujer que se lo merezca". Ante semejantes declaraciones, el grillo decidió hacer de pies para qué os quiero y huyó de la barra, dándoles un susto a todos.

El atuendo de Ernesto

Su cita era Xina, de Algeciras (Cádiz), 34 años y camarera: "En el amor me ha ido fatal, no he conocido ni uno normal". La primera impresión que tuvo al ver a Ernesto fue de todo menos buena: "El chaval es raro de cojones. Parece que va a una comunión".

Ella no pudo aguantarse la risa cuando él le garantizó que tenía el pelo así porque tenía raíces apaches. Xina continuó sin reprimir las risotadas cuando Ernesto le habló de su orden de prioridades en el físico: "Primero me fijo en el pelo, luego en los ojos, en el pecho y, si te das la vuelta, en el culo".

La conversación dio un paso más allá cuando él le preguntó si estaba vacunada del covid: "A los no vacunados ahora los médicos nos llaman purasangre, porque nuestro esperma vale mucho más" argumentó Ernesto. "No creo en el covid. O sea, creo que existió y mató gente, pero no que hubiera que ponerse la vacuna". Ahí ya se hicieron la cruz mutuamente, ya que a él tampoco le gustó saber que Xina no quería tener hijos.

En el tema del sexo, Xina le dijo sin cortarse que no quería "ni un micropene, ni como un elefante" y a Ernesto no le pareció bien: "Me ha parecido malhablada. A mí me gustan las señoritas en la calle, y ya en la cama pueden ser perras". "Yo buscaba la madre de mis hijos. Tú no quieres tenerlos, estás vacunada... eres infértil para mí" le dijo él cuando la rechazó en la decisión final. Después de reírse un rato largo, ella le confirmó que tampoco era su tipo.

