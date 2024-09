Muere un exconcursante de 'First Dates' y su amiga va al programa como homenaje. "Esto va por él"

Cada comensal de 'First Dates' tiene sus motivos para ir al programa. En el caso de Patricia, decidió buscar allí el amor como tributo a Kike, un amigo suyo fallecido que en su momento fue concursante del reality de citas.

¿Cómo te llamabas?

Patricia vive en Cuenca, estudia Bellas Artes y tiene 27 años. Lo suyo es la música y la performance, y contaba que había venido a 'First Dates' como homenaje a un amigo fallecido, que ya fue en su momento al programa: "Le echaba mucho tiro a la vida y era muy valiente". "Esto va por Kike" dedicó Carlos Sobera.

Diego tiene 31 años, es de Madrid y artista: "Soy un culo inquieto, me gusta probar cosas nuevas". Al verle, a Patricia ya hubo una cosa que le descuadró: "Me ha recordado a un chico con el que estuve y no acabó muy bien la cosa". Aunque estéticamente le gustó y le parecía guapo.

A primera vista, a Diego también le pareció una chica "muy divertida y muy atractiva". Le contó que se dedicaba a la música y al pintura, y Patricia le explicó que tenía una gata llamada Telma: "¡Una loca de los gatos!" se lamentó él de broma, que se atrevió a preguntar si tenía cara de vieja (la gata, no ella).

"Suelta prenda, Cristina" le increpó Diego, sin darse cuenta del error garrafal que acababa de cometer: "Que no me llamo Cristina". Él se quedó a cuadros y rogó perdón, aunque lo cierto es que Patricia no le dio la más mínima importancia.

Ella estaba tan cómoda que no tuvo inconveniente en hablar de cómo le afectó psicológicamente su última pareja, que desapareció al poco de que decidieran tener una relación abierta. Cuando pusieron música, Diego se hizo el remolón para salir a bailar, pero finalmente accedió.

En el reservado, la temperatura subió y, tras varios acercamientos, terminaron dándose más de un beso apasionado: "Se me han empañado hasta las gafas". A la hora de decidir si querían una segunda cita, ambos dijeron un rotundo sí.

