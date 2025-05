"Los jefes de los estudios no quieren hacer cosas diferentes". Dakota Johnson está convencida de que hay que tomar riesgos si queremos que el cine sobreviva

La fantástica serie 'The Studio' ha hecho que los cinéfilos tengamos un ejemplo perfecto cuando vemos las tonterías que hacen los jefes de los estudios: la película de 'Kool-Aid'. En los últimos meses, cada vez que han anunciado un proyecto claramente decadente basado en una IP olvidada, mi mente se iba inmediatamente a esa jarra de refresco con ojos y boca diciendo "¡Oh, yeah!", la parodia perfecta porque podría ser realidad cualquier día de estos. Lo bueno es que todo el mundo en Hollywood, cuando están haciendo absolutas sandeces, lo saben perfectamente y no hacen ningún esfuerzo por ocultarlo. Total, para qué.

Llegando a nuevas dakotas de grandeza

Sin embargo, siempre quedarán pequeños idealistas en la Meca del Cine como Dakota Johnson. La actriz, que empezó en el cine con diez años gracias a 'Locos en Alabama', se pasó a la producción en 2022 con su empresa TeaTime. Ahora, con el estreno en el Festival de Cannes de 'Splitsville', que también protagoniza, le ha contado a Variety el motivo. Y no, no os sorprenderá si habéis estado atentos a la deprimente actualidad cinematográfica de los últimos años.

El motivo por el que quería empezar mi propia productora y hacer mis propias películas es porque quería más de esta industria. Quiero más de mi experiencia como artista. Me sentía tan sedienta de más conversaciones y más creatividad y más colaboración. Me encuentro a mí misma como actriz, a veces, yendo a la premiere de una película para verla por primera vez y diciendo "Hostia. Esto no es lo que pensaba que estábamos haciendo". Es una cosa muy rara.

Precisamente debido a sus malas experiencias (ejem, 'Madame Web'), ha hecho todo lo posible porque nadie se sienta incómodo en el rodaje: "La manera en la que construimos nuestro equipo está basado en las vibras, en la energía. Tenemos una política estricta de no permitir gilipollas. La otra cosa es que realmente nos aseguramos de que todo el mundo en el equipo sabe lo que estamos haciendo, para que todos se sientan parte de ello. Trabajar en el cine... las horas son largas y es cansado. No es cómodo. No es agradable. Cuando sientes que realmente estás dentro de algo, la gente está más contenta y trabaja mejor", ha afirmado.

Si tengo que ser honesto, por más que parezcan las palabras de una idealista que acaba de empezar en la industria, tiene pinta de que este va a ser el camino a seguir en el futuro, en general, para la industria: las mega-corporaciones seguirán existiendo y estrenando 'Kool-Aid' una y otra vez, sin que nadie de los equipos esté realmente convencido de lo que hace, pero las pequeñas productoras, sobre todo bajo el paraguas de la distribución de empresas como A24 o Neon, seguirán siendo las que nos alimenten la cabeza un poquito. Si, como público, queremos evitar que se convierta en un negocio exclusivamente basado en la calidad de la IP y el márketing, no nos queda otra que apoyar a las productoras pequeñas, las únicas capaces de que Hollywood vuelva a ser una fábrica de sueños... y no de marcas.

O, dicho en palabras de la propia Johnson, "Algunos profesionales que dirigen estudios no tienen el deseo de hacer cosas diferentes, arriesgadas, aterradoras, peligrosas, crudas, reales y humanas. Eso también es muy duro. Como actriz, eso es lo que quiero. Como público, eso es lo que quiero. Es una lucha constante, pero somos luchadoras. Trabajamos realmente duro para contar las historias que amamos". ¿Idealista? ¿Realista? El tiempo lo dirá.

