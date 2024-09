'First Dates', una soltera rusa monta un numerito nada más empezar su cita. "Hay mucha cultura del circo de payasos"

Liubov ya la lio parda la última vez que vino a 'First Dates', en la que lanzó su zapato por los aires y rechazó a su cita. En su segunda vez allí, comenzó colgándose de la puerta al estilo 'Misión imposible' y acabó descolocando a su cita con sus prontos.

Seducción imposible

Liubov es una artista rusa de 36 años que vive en Barcelona. Achacó el fracaso de su última cita a que en realidad quien le gustaba era Carlos Sobera, pero afirmó que sus sentimientos habían cambiado: "Ahora mi pasión es Oriol Junqueras". Al parecer, se lo encontró en la puerta de su piso, pero la cosa quedó en un abrazo y ya está.

Cuando Sobera se fue a buscar a su cita, Liubov aprovechó para esconderse detrás de la barra. El susodicho era Sergio, también barcelonés, de 42 años y representante de profesión. Cuando entró en el restaurante, Liubov asomó la cabeza de debajo de la barra y le soltó nada más verlo: "Soy sincera, no me gusta, no es mi tipo".

Sergio no sabía muy bien qué cara poner: "Pensaba que era una nueva camarera. Ha sido de muy pocos modales". Ella comenzó a preguntarle por sus anteriores relaciones y le sorprendió la sequedad con la que él le explicó cómo lo dejó con su expareja: "No me ha gustado su energía. Yo le aplasto enseguida, me lo como".

Liubov no paraba de echar miraditas directas a cámara, y se empeñó en enseñarle cómo comer almejas. Él intentó seguirle el juego con el doble sentido de la broma, pero no terminó encontrándole la gracia: "Se me ha hecho largo y quería escaparme".

Tampoco le terminó de gustar que ella se quitara los zapatos en mitad del restaurante, ni que se pusiera la férula dental delante de él y sin lavarse los dientes: "No sé a qué viene esta chica, parece que a publicitarse, pero tampoco sé qué producto publicita. Parece todo actuado, no viene buscando el amor" reflexionó Sergio.

Ella continuó con sus "locuras" en el camino de vuelta, tocando todas las cortinas y exagerando cada paso que daba: "En Rusia, hay mucha cultura del circo de payasos" se rio Sergio. En la decisión final, Liubov le dijo que no porque le había faltado "energía masculina dominante", y Sergio tampoco quiso repetir: "Tú tienes una energía Rasputín. Has estado muy dispersa toda la cita".

