'First Dates', una soltera de Madrid se asusta cuando su cita le enseña la lengua. "No me gusta, me da cosilla"

Al final, no son las citas más desastrosas de 'First Dates' las únicas en las que no triunfa el amor. Carmen y Marc no terminaron de tener feeling como pareja... y mucho menos cuando ella descubrió lo que él se había hecho en la lengua.

Hay un amigurumi en mí

Marc viene desde Barcelona, tiene 25 años y trabaja como game master de una escape room: "Yo solo me lo paso de puta madre, pero ahora busco trascender a algo más". A su cita trajo una caja con un regalo dentro: un dinosaurio amigurumi (un muñeco de ganchillo).

Carmen es integradora social, vive en Madrid y tiene 22 años. Le explicó a Carlos Sobera que llevaba el pelo arreglado "edición First Dates", de color rosa y con corazones, ya que de normal le gustaba cambiarse el peinado. Al abrir el regalo que le había dejado su cita, saltó emocionada: "¡Qué monada! ¡Me encantan los dinosaurios!".

"Para lo que yo soy, la he visto demasiado llamativa, no sé si va a encajar conmigo la muchacha" pensó Marc. Mientras que a ella le gustó mucho físicamente: "Me flipa la dilata. Me gustan los tatus, los piercings, la barbita, el rollito...".

O al menos, eso pensaba hasta que él le sacó la lengua para enseñarle que se la había cortado para tenerla bífida como las serpientes: "No me gusta, me da cosilla" dijo Carmen poniendo cara de morder un limón.

Pese a que había bueno rollo en la cita, Marc tenía decidido desde el principio que no quería tener nada: "Sí que encajamos, pero yo no me veo con ella". Cuando él contó que le habían hecho bullying en el colegio, Carmen pensó que quizá eso le había llevado a ser más tímido y encerrarse en sí mismo.

En el reservado, a ella le salió la prueba de darle a su cita "un beso de vampiro" y le besó tímidamente el cuello. Ya entonces, Carmen sentía que Marc no estaba muy por la labor: "He sentido que tenía que tirar yo del carro y me ha faltado iniciativa por su parte". Después de pagar a pachas, ella dijo que prefería que quedasen como amigos y él secundó la moción.

