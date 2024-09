'First Dates', un soltero de Sagunto se niega en redondo ante la atrevida proposición de su cita. "Si tiene la boca sucia, no podría"

Hay gente que viene a marear la perdiz a 'First Dates', más que a buscar el amor. A Selina no le gustó demasiado Sergio a nivel físico, pero eso no le impidió pasárselo bien calentando el ambiente.

Selina trabaja como auxiliar de medicina estética, tiene 29 años y es de Alicante: "Muchos me han dicho que tengo cara de viciosa, ¿por qué?". Buscaba un chico divertido, que hiciera deporte y que tuviera buena higiene en la boca: "Si tiene la boca sucia, no podría".

Sergio es empresario, tiene 36 años y viven en Sagunto (Valencia). Al verle, Selina se puso en tensión: "No es mi tipo. Me gusta un tío más elegante, más normal, no con tanta cosa. Los colorines, no" comentó en referencia al pelo de su cita, que era azul turquesa.

Por su parte, a Sergio le pareció muy guapa y ella tuvo que mantener el tipo: "No le voy a decir que parece un Pitufo. Lo siento si he sido falsa". Tampoco le hizo ninguna gracia que le echara más de 30 años: "Todo el mundo me echa menos edad y él me echa 32 años, ya me está dando el bajón".

"Lo único que me parece bonito de él son los ojos. No me gustan los dientes, ni el pelo, no es mi rollo" se lamentó Selina en las entrevistas. Aun así, ella no dudó en sacar el tema del sexo de repente y le preguntó qué fantasías le faltaban por experimentar. "Conmigo no durarías porque soy muy perra" le soltó a Sergio, que en un principio no se achantó: "Tiene pinta de ser fogosa, eso es bueno".

"A mí me gusta mucho experimentar, pero no a todo el mundo le gustan mis fantasías. Me gustaría hacer un trío con mi pareja y otro chico" le explicó ella, ante lo que él respondió: "Como chico, mi cerrojo lo tengo cerrado". Al final, Sergio no se cerró del todo a su fantasía, siempre que no el tocaran el "cerrojo".

La cosa fue caldeándose cada vez más y pasaron al reservado, donde se dieron besos de vampiro, besos normales y bailecitos sexys. No obstante, a Selina no consiguió impresionarla: "Lo único que ha hecho ha sido morderme y babearme. No he sentido nada. Me gusta calentarlos, luego ya...". Dicho y hecho, porque cuando Sergio dijo que tendría otra cita con ella, Selina saltó con que solo la tendría como amigos.

