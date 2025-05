La antesala del final en 'El cuento de la criada' huele a revolución y tragedia. Así ha despedido la serie a dos de sus personajes más importantes

Apenas queda una semana para decirle adiós y 'El cuento de la criada' tiene previsto dejar huella hasta el final. Después de permitir que Serena se luzca de nuevo con el último episodio, esta semana se la ha dedicado a dos de los personajes más importantes de la serie, aprovechando para despedirse de ellos de una manera que no olvidaremos.

Por supuesto, para comentar lo que ha ocurrido en el episodio 9 de la sexta entrega, entraremos en el pantanoso terreno de los SPOILERS.

Hasta ahora, la serie nos ha sorprendido con muchas idas y venidas, con traiciones varias y con giros tan impactantes como la encerrona de Nick (Max Minghella) a June (Elisabeth Moss) o la huida de Serena (Yvonne Strahovski). Pero ninguno de estos sucesos nos preparaba para la muerte de los dos protagonistas que tiene lugar en este capítulo.

Acabar con tres de los Comandantes más poderosos de Gilead ha sido una sorpresa para todos y es algo que ocurre al final de 'Ejecución', un episodio escrito por el co-showrunner Eric Tuchman y dirigido por Elisabeth Moss. Estamos hablando de la muerte de Nick Blaine, Joseph Lawrence (Bradley Whitford) y Gabriel Wharton (Josh Charles), a la que se llega después de una decisión de última hora y que da pie a una emocionante secuencia.

Vemos a June despedirse de Lawrence y tener el adiós que jamás intercambiará con Nick, y ambos suben al avión, que explota en el cielo ante la mirada impasible de la protagonista.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un final muy pensado

"Decidimos cómo sería la muerte de Nick y Lawrence cuando estábamos planteando la temporada", explicaba Eric Tuchman en unas declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter. "Cuando incluimos la traición de Nick a mitad de camino, quisimos que eso le llevase hasta el que ha sido su destino, y al de Lawrence", añadió, recordando que fue la propia Moss quien se ofreció a dirigir ese episodio en cuanto se enteró de lo que iba a ocurrir.

También comentó este mismo proceso el creador, guionista y productor ejecutivo Bruce Miller. "Nick significaba mucho para June, pero no conectaba con ella. Max ha estado increíble interpretando a un ciudadano de Juneland. Nick no tiene lealtades en ningún otro lugar, y eso te acaba pasando factura en un lugar como Gilead. Si no eres leal a un bando o al otro, estás en peligro igualmente", expresó.

"Es extraño lo mucho que me gustó interpretar a Nick. No creo que seamos particularmente similares, pero me resultó muy cómodo interpretar al personaje. Para mí, este es un final muy conmovedor", confesaba Minghella, reconociendo que "todos los que trabajan en la serie han creado algo realmente ingenioso que, a la vez, se ajusta al contexto de la serie" y que su destino fue algo que tiene que ver con lo moral. "En el momento en que tomas una decisión como esa, el mundo y el karma te castigarán por ello", concluía.

También habló de su papel en este episodio Bradley Whitford, el actor que interpreta al Comandante Lawrence. "Es un tipo que ha hecho cosas horribles, pero siempre se notaba que tenía una parte redimible. También sé que la serie necesita un villano, y no sabía dónde acabaría, pero deseaba que terminara en el lado correcto de la historia", expresó.

Así lo vivieron los actores

Después de asistir a las idas y venidas del triángulo de protagonistas que forman June, Luke (O.T. Fagbenle) y Nick, finalmente el último le prometió a June que rompería con Gilead y que se marcharía con ella a París. Sin embargo, finalmente la traiciona, en una de las revelaciones más impactantes de la temporada.

"Me sorprendió mucho el rumbo que iba a tomar Nick en la sexta temporada, porque era bastante diferente a lo que había ocurrido en la serie antes. Sin ánimo de entrar en detalles, la relación entre Nick y June ha sido un respiro para el resto de elementos más tensos de la serie", observaba Minghella en una entrevista con Variety.

"Al fundamentar esa relación en algunos de los puntos de vista más oscuros y nihilistas que tenemos que explorar en 'El cuento de la criada', me sorprendió, pero me interesó como actor. Y, desde luego, nadie podría acusarles de ser indulgentes. No sé si habría jugado las cartas igual en el pasado si hubiera sabido que terminaríamos ahí. Pero probablemente sea pura ingenuidad y no diría que ha sido una sorpresa. Simplemente me pareció una decisión interesante y audaz".

Por su parte, Moss cree que "Nick no es la persona de la que June se enamoró. Así que, por mucho que pueda lamentar la pérdida de la persona de la que se enamoró, no superará la pérdida de las mujeres [que murieron] en Jezabel. Hay mucho dolor. No voy a decir que no fue difícil verlo en esa boda y que June no supiera qué le iba a pasar después".

"Sé que es polémico, pero parecía inevitable que June acabase perdiendo a Nick de esta manera. Luchan en bandos opuestos y era cuestión de tiempo que uno de ellos se enfrentase al otro en un momento en el que podrían morir o sacrificarse", explicaba Miller.

"Gilead es un mundo terrible, brutal y lleno de muerte, y hay muchas pérdidas. Nick es uno de los personajes originales que no iban a ser perdonados por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Él apostó su suerte por la gente de Gilead", concluyó, tratando de justificar la decisión creativa de decir adiós al que hasta ahora ha sido uno de los grandes pilares de 'El cuento de la criada'.

En Espinof | 'El cuento de la criada' se equivocó al anunciar la secuela tan pronto. Creo que la decisión será un lastre para el final de la serie

En Espinof | Empecé 'El cuento de la criada' odiando a Serena y ahora es mi personaje favorito de la serie en HBO Max