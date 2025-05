Brad Pitt tuvo prohibida su entrada a China durante casi veinte años. La culpa la tuvo una película que no sentó nada bien en el país

No es ningún secreto que China ha sido en las últimas décadas un potente aliado de Hollywood. Hemos visto películas fracasar o tener éxito según si eran del interés del público chino, y se han cancelado secuelas que sabrían que no triunfarían por allí, como el caso de la segunda parte de 'Guerra Mundial Z'.

No es la única vez a la que a Brad Pitt le dejó tirado China. De hecho, la vez más escandalosa le ocurrió a finales de los noventa con 'Siete años en el Tibet', una película que si no te sonase de nada no sería raro. Tuvo una vida corta en taquilla y se olvidó pronto pese a la polémica. Pero ni a Pitt ni a sus publicistas se les olvidaría en años, porque le convirtió en persona non grata para el país durante casi veinte años en los que no pudo volver a promocionar una película por allí.

En 'Siete años en el Tibet' Pitt enterpreta a Heinrich Harrer, un alpinista austriaco en busca de conquistar la cima del Nanga Parbat para la Alemania nazi. En su descenso, no solo le pilla el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, sino el conflicto en el Tibet en su intento de mantenerse independiente de China. Era esta parte la que no le hacía nada de gracia al país. Del mismo modo que se castiga a la Alemania nazi, la China expansionista son aquí otros villanos, que sirven para que el personaje de Pitt reflexione sobre sus actos.

Independientemente de que los chinos renegaran de ella (o quizás apoyado por ello) la película acabó siendo un fracaso comercial moderado, reuniendo 131 millones internacionales después de tener un presupuesto de 70 millones, Se ganó también críticas mixtas, que acusaban a la película de ser bonita de mirar, pero emocionalmente hueca.

Pitt no fue el único que se llevó este castigo, a su compañero de reparto David Thewlis y su director Jean-Jacques Annaud también les cayó. Su presencia fue non grata incluso en la red, ya que en 2013 intentó crearse una cuenta en Weiboo (el twitter Chino) y su cuenta fue tumbada también. Desde luego el actor no se quedó parado ni mucho menos en este tiempo. Fueron de los años más destacados de su carrera y cimentaron su rol como megaestrella de Hollywood, en películas como 'Ocean’s Eleven', 'El club de la lucha' o 'Malditos Bastardos'. Eventualmente parece que pasó el suficiente tiempo para que en China quisieran volver a contar con él.

¿Como celebró su vuelta Pitt? Pues con otra película. En 2016, 19 años más tarde, volvió a pisar el país por todo lo alto para promocionar 'Aliados', un drama de la segunda guerra mundial con Marion Cotillard. En aquel momento también se lo pudo ver en algún late night local, donde lo agasajaron como a un rey. En ninguno de esos eventos pudo hacerse preguntas sobre 'Siete días en el Tibet', eso sí. Con los años, el propio Pitt ha evitado mencionar también el tema. Parece que todo el mundo quería correr un tupido velo.

