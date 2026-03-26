El caso de Alan Ritchson se cierra sin cargos tras la pelea con su vecino: la policía declara "sus acciones fueron en defensa propia"

El altercado protagonizado por Alan Ritchson -que surgió a raíz de un enfrentamiento con un vecino después de que este tratara de bloquearle el paso en la calle y lo empujara- ya tiene una resolución definitiva y parece que no tendrá consecuencias legales para el actor. Después de lo ocurrido, las autoridades han analizado las grabaciones y los testimonios implicados y han decidido cerrar el caso.

Caso cerrado

La investigación ha llegado a la conclusión de que Ritchson actuó en defensa propia, lo que evita cualquier impacto judicial en un momento especialmente relevante para su carrera, marcada ahora por el éxito de 'Máquina de guerra' en Netflix y por el futuro de 'Reacher'. Con el caso ya archivado, la atención vuelve a centrarse en sus proyectos, dejando atrás una polémica que había generado bastante ruido en los últimos días.

El capitán de la policía de Brentwood, Steven Pepin, explicó la decisión oficial, que se recoge en The Hollywood Reporter: "Tras revisar las pruebas disponibles, incluyendo grabaciones de vídeo y declaraciones de testigos, las autoridades determinaron que no se presentarán cargos penales. Se determinó que las acciones del Sr. Ritchson fueron en legítima defensa".

Según el relato recogido por la policía, el vecino, identificado como Taylor, reconoció haber iniciado el enfrentamiento físico al intentar bloquear al actor en la calle. Tal y como se detalla en el informe, empujó primero a Ritchson, lo que desencadenó la reacción del intérprete en defensa propia.

El propio Pepin añadió: "Aunque se consideró la posibilidad de presentar cargos por imprudencia temeraria, el Sr. Ritchson decidió no hacerlo. Con el acuerdo de la Fiscalía, el caso se da por cerrado y no se tomarán más medidas".

Taylor también ofreció su versión de los hechos: “El domingo, mientras limpiaba mi bicicleta frente a mi casa, él pasó una y dos veces. La segunda vez, me puse delante de él y le dije: ‘Tienes que parar. Alguien va a salir herido’. A partir de ahí, la situación se descontroló rápidamente. Lo empujé porque venía hacia mí en su bicicleta”.

Con el caso cerrado, todo apunta a que la atención mediática volverá a centrarse en los proyectos del actor.

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