El autor de 'Reacher', sobre por qué la adaptación de Prime Video es superior a la de Tom Cruise: "Ningún novelista hubiera escogido otra cosa"

Lee Child lo tiene claro: está muy contento con cómo están saliendo las cosas con la adaptación televisiva de sus novelas. El escritor detrás de las aventuras literarias de Jack Reacher asegura que si tuviera que elegir entre la adaptación protagonizada por Tom Cruise y la versión de Alan Ritchson, la palma se la lleva esta última.

No es que no le gusten las películas, pero el autor comenta que la serie de Amazon Prime Video ofrece un retrato más detallado y complejo de su héroe. Así lo aseguró Child en una entrevista para Short List. En ella, el autor habló largo y tendido sobre 'Reacher' y esas diferencias con las películas.

Cuestión de tamaño

Preguntado sobre cómo se siente al ver al personaje encarnado en la figura de Ritchson y en formato televisivo, Child se mostró bastante entusiasmado por la oportunidad que esto le traía para explorar a un Reacher tan complejo como en las novelas:

«Ese era un enorme atractivo, poder desarrollar una narrativa de formato largo como te lo permite una serie de televisión de una temporadas. En los libros, Reacher en un personaje muy complejo, con luces y sombras, ruidoso y tranquilo. En los libros eso es evidente pero, claro, en una adaptación de formato corto se comprime y se pierde mucho, pero teníamos tiempo de mostrarlo todo y eso fue una de las cosas que más me gustó y lo que también lo hace mucho más efectivo.»

No solo eso, sino cómo afecta también al ritmo de la narración, a sus ojos más adecuada para héroes como el suyo:

«Mi teoría es que si tienes un ritmo implacable y sin pausa, es lo mismo que no tener ritmo alguno. Lo que necesitas es mostrar las diferencias, las partes tranquilas hacen que las partes de acción sean más efectivas. Y eso fue lo emocionante y lo divertido de hacer una temporada entera de una historia.

Creo que es adictivo para un novelista. Te puedo asegurar que si la televisión en streaming hubiera existido antes, ningún novelista hubiera escogido nunca otra cosa, porque esto funciona mucho mejor.»

Otra cosa no, pero sí que le están permitiendo desarrollar todo el universo literario. Recordemos que, además de estar renovada para una temporada 4, también estamos pendientes del próximo estreno de 'Neagley', el spin-off protagonizado por Maria Sten.

