"Me duele todo, pero me encanta". Alan Ritchson rechaza el consejo de los médicos para bajar el ritmo en 'Reacher' y 'Juego de niños'

La carrera de Alan Ritchson cambió para siempre cuando fue elegido para protagonizar 'Reacher'. Eso sí, la fuerte demanda física de la serie de Prime Video ha hecho mella en él, pero el actor se niega a tomárselo con más calma, incluso aunque los médicos así se lo aconsejen.

"No quiero tomarme un descanso"

Él mismo dejó claro en su momento que "no quiero operarme después de cada temporada", por lo que tenía una ocasión de oro para bajar la exigencia con 'Juego de niños', la película que acaba de estrenar en Prime Video. Sin embargo, Ritchson optó por justo lo contrario de forma clara, tal y como él mismo explica en Yahoo:

'Juego de niños' definitivamente no se sintió como un día libre . Inicialmente, no fue concebida como una película de acción, pero cuando me uní al proyecto, pensé: "Vamos , veamos hasta dónde podemos llegar y cuánta acción podemos incluir".

Además, Ritchson destaca que es imposible prepararse para todo lo que pueda pasar, ya que "nunca son las acrobacias que esperas que duelan las que duelen. Siempre son las pequeñas. Hay un momento en el que tacleo a mi hijo. Tanto mi doble como yo nos lastimamos. Mi doble, Ryan Tarran, se rompió un dedo al intentar protegerlo. Tenía el dedo torcido y me dijo: '¿Me ayudas a recolocarlo?'. Yo hice lo mismo. Nunca son las que esperas".

A eso hay que sumarle su implicación masiva y su poco interés en tomarse las cosas con calma: "Amo lo que hago y no quiero parar . No hay nada en mí que me diga que quiero tomarme un descanso. Hay tantas maneras en que quiero expandir lo que podemos hacer en acción, desarrollar nuevos lenguajes para el cine y el diseño; no puedo contenerme. Tenía a todos esos médicos a mi alrededor diciéndome: "Necesitas tomarte un descanso", y yo les decía: "No quiero tomarme un descanso".

El problema es que eso se está notando en su físico, pues tanto los duros entrenamientos a los que se somete como las exigencias de las escenas que rueda han hecho que tenga un estado similar al de un atleta profesional cuando no le queda otra que pensar en retirarse:

Me siento como cualquier persona de 43 años, solo que peor en muchos sentidos. Me acaban de hacer una resonancia magnética y una tomografía computarizada porque me duele todo. Uno de los mejores cirujanos de columna me dijo: «He tratado a muchísimos atletas profesionales, y tu cuerpo está exactamente igual, o peor». Muchos atletas se retiran a principios de los 30 porque sus cuerpos ya no aguantan más. Tengo 43 años y sigo activo, así que lo siento en carne propia.

Esperemos que esto no tenca secuelas irreversibles que llegue un punto en el que le obliguen a tener que dejar de hacer 'Reacher', pues él mismo ha afirmado que quiere adaptar a televisión todas las novelas de la famosa saga de Lee Child.

