'Reacher': la contundente serie de Amazon demuestra que el tamaño no lo es todo y te hace echar de menos a Tom Cruise

Jack Reacher es el personaje más popular creador por el escritor Lee Child. Ya ha protagonizado cerca de 30 novelas y hace unos años dio el salto a la gran pantalla con Tom Cruise liderando su reparto. Eso sí, el fichaje del actor no estuvo exento de controversia por su estatura, ya que se quedaba muy lejos de la estatura que este investigador con pasado militar tenía en los libros.

Tras el decepcionante funcionamiento en taquilla de 'Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás', se decidió no seguir adelante con la franquicia cinematográfica. No obstante, bien poco tardó en ponerse en marcha una versión televisiva de la mano de Amazon que la plataforma estrena este viernes 4 de febrero. Yo ya he podido ver los tres primeros episodios y la verdad es que no creo que siga con 'Reacher' más allá de ellos.

El propio Child no ha dudado en alabar la elección de Alan Ritchson como nuevo Jack Reacher, destacando que borda lo que él quiso transmitir en los libros, aunque también es verdad que en su momento no tuvo más que buenas palabras hacia Cruise.

Presencia sin gancho

Por mi parte, creo que Ritchson sí tiene una presencia física imponente, pero también que el personaje resulta bastante más monótono, algo difícil de personar en una temporada llamada a servir como presentación del personaje, tomándose su tiempo para desarrollar la historia. De poco sirve eso sí nunca terminas de enganchar al espectador.

Ahí es donde se echa muy en falta a Cruise, ya que él sí tiene un carisma al alcance de pocos actores que le permitía llenar las limitaciones que pudiera tener el personaje para ser realmente distintivo y dotarle de una presencia identificable.

Con Ritchson tenemos un físico imponente con el que sientes que en cualquier momento de puede reventar de un golpe. y cuando lo hace es justo cuando 'Reacher' funciona mejor, logrando dar con la contundencia necesaria para establecer sus habilidades sin excederse en el uso de la violencia. El problema es el resto del tiempo, donde su enorme presencia se diluye por lo poco que transmite en términos dramáticos.

Esto es algo que probablemente se hubiese disimulado mejor en una película, donde Jack Reacher podría haber sido perfectamente una especie de versión alternativa de Arnold Schwarzenegger como héroe de acción en sus inicios. Vamos, una bestia física que no hable demasiado y que transmita su confianza y chulería de alguna otra forma que no sean one-liners, porque con este personaje eso no encaja.

Con una serie la cosa se complica más y deja algo descubierto algo preocupante sobre el personaje, ya que se acerca peligrosamente a la condición de Mary Sue masculino. Eso es algo que las películas con Tom Cruise enmascaraban mejor, pero aquí acaba condenando a que la serie sea durante muchos minutos esos escollos, sea por parte de los villanos o de las fuerzas de seguridad, que todos sabemos que el protagonista va a superar.

Decepcionante

Eso lleva a que se le vean las costuras a 'Reacher' en todo momento, ya que el caso que propone no ofrece nada particularmente estimulante, llegando a dar la sensación de ser el episodio de un procedimental estirado hasta el delirio. Y es que una cosa es tener más espacio para dar más profundidad dramática tanto a la historia como a sus personajes y otra diferente es conseguirlo.

No dudo que este relato de presentación surtiera efecto en el libro de Child, pero aquí da pie a un thriller demasiado acomodado. No hay sensación de peligro, ni siquiera en las potentes escenas de acción que parecen más pensadas para que Ritchson se luzca que para cualquier otra cosa -aunque ahí también es donde la serie tiene más punch visual, algo de lo que adolece el resto del tiempo, y la investigación no está especialmente bien manejada, pues a menudo parece que la cosa se estanca, e incluso si se da un paso adelante es para deshacerlo poco después.

Por lo demás, Malcolm Goodwin me despierta cierta simpatía como el jefe de policía, sobre todo porque poco a poco da a entender que no es un estirado más, y los episodios no llegan a hacerse aburridos. Escaso bagaje para lo que tendría que haber sido una de las grandes series de Amazon para este año.

En resumidas cuentas

Quizá 'Reacher' ofrezca una visión del personaje más ajustada al original literario, pero eso no es suficiente atractivo para levantar una serie un tanto ramplona que te hace echar de menos a la encarnación en la gran pantalla de Tom Cruise. Y eso que su última aventura como Jack Reacher tampoco fue gran cosa...