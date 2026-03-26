La URSS celebra la llegada del hombre a la Luna en el primer tráiler de 'Ciudad de las estrellas'. 'Para toda la humanidad' va a por el thriller paranoico con su spin-off

Buena semana nos están dando los de Apple para preparar el inminente estreno de la temporada 5 de una de sus mejores series de ciencia ficción. Después de anunciar que tendríamos temporada 6 y final de 'Para toda la humanidad' ahora la plataforma desvela el primer e intrigante teaser trailer de 'Ciudad de las estrellas' (Star City).

Será el 29 de mayo cuando podamos ver los dos primeros episodios del spin-off de la ucronía espacial y, como vemos en este avance, el punto de partida es esa llegada del primer hombre a la Luna: el camarada Alexei Leonov en aquel junio de 1969. De esta manera, en esta serie nos adentraremos en el programa espacial soviético en el complejo conocido como "ciudad de las estrellas".

Gloria a la madre Rusia

Desde Apple ya avisan de un par de distinciones respecto a la serie madre. La primera, que esto se define como "thriller paranoico", por lo que tendremos mucho de agentes de la KGB rondando (tal como ya vimos en 'Para toda la humanidad'). La segunda distinción es que no vamos a tener tantos saltos temporales por lo que, imaginamos, se ceñirán a esa época de 1969-1970 y años siguientes.

Rhys Ifans como el Ingeniero jefe encabeza un reparto de 'Ciudad de las estrellas' formado por Anna Maxwell Martin como Lyudmilla Raskova, Agnes O’Casey como Irina Morozova, Alice Englert como Anastasia Belikova, Solly McLeod como Sasha Polivanov, Adam Nagaitis como Valya Markelova, Ruby Ashbourne-Serkis como Tanya Markelova, Josef Davies como Sergei Nikulov y Priya Kansara como Lakshmi, entre otros.

Como podéis imaginar ya que seguramente os haya sonado más de un nombre, hay algún que otro cruce de personajes entre una serie y otra, pero aquí han optado por reasignar al actor. Bien porque su aparición en 'Para toda la humanidad' fue fugaz y casi anecdótica o porque por época son más jóvenes de los que ya hemos visto.

La primera temporada de la serie constará de ocho episodios, con Ben Nadivi, Matt Wolpert y Ronald D. Moore como creadores y guionistas.

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