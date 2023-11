La notable temporada 4 de 'Para toda la humanidad' es la peor hasta ahora, pero la serie de ciencia ficción de Apple TV+ sigue siendo imprescindible

Reconozco que muchas veces es complicado analizar una serie tan buena, pero peculiar, como 'Para toda la humanidad'. Sobre todo porque la serie de ciencia ficción de Apple TV+ tiende no tanto a navegar entre los hitos de esta ucrónica exploración espacial sino también por cómo puede pasarse hora y horas entre despachos, reuniones y burócratas.

Esto hace que haya un aura de monotonía, de falta de emoción, con la que a veces (tal como me pasó en sus primeros compases) es difícil comulgar. La temporada 4, con su nuevo salto temporal a comienzos de la década de 2000, no es una excepción y eso que, como viene siendo habitual, no faltan catástrofes para arrancar la tanda de episodios. En este caso con la primera misión de toma de un asteroide que sale mal.

Casi como réplica a 'Cuéntame cómo pasó' o 'The Crown', la serie de Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi va alcanzando el pasado más reciente en lo que ya hay una base internacional en Marte y se mira a los asteroides. Sin embargo, ese anclaje al realismo aun a la hora de plantear los siguientes retos de la exploración ha sacrificado en esta temporada más de lo acostumbrado la emoción... el sentido de la aventura e incluso sacrificio.

Menos sentido de la aventura

Un ejemplo lo tenemos en Marte, cuya "sociedad" funciona casi como la Tierra, incluso con crispaciones entre los diferentes países de la alianza que rige Happy Valley: Helios no deja de ser una empresa privada que explota a sus trabajadores y los logros y posiciones "nacionales" importan más que otras cosas, personajes buscando sacarse unas perras con contrabando en una trama que funciona a medias... y tampoco termina de funcionar la subtrama con un Baldwin (Joel Kinnaman) ya bastante cascado como comandante de la base marciana.

Mucho más interesante, a mi parecer, es lo que pasa en la Tierra, sobre todo en lo que vemos qué fue de Margo (Wrenn Schmidth) tras el atentado en la NASA y como acaba, tras un golpe de estado en la URSS, de mano derecha (clandestina, eso sí) de la nueva líder del programa espacial soviético, Irina Morozova (Svetlana Efremova).

Con esto no quiero decir que 'Para toda la humanidad' haya perdido su momentum o que esté peor escrita o realizada. El problema no es tanto su nivel técnico, escritura o su siempre certero reparto, cuestiones que siguen teniendo nivel envidiable.

Este problema está más en cómo se ha planteado, en el qué quiere contar en este momento... y lo que hay que retratar es algo arduo para dotarle de emoción. También os digo, no dejamos de estar ante un drama de ciencia ficción bastante adulto en ese sentido, en contar trozo a trozo y todo lo profundo que se pueda todo el panorama.

En realidad esto ha sido siempre el ADN de esta serie, solo que aquí se nota bastante más áspero que de costumbre. No es que hayan sacrificado del todo la aventura. Hay un descubrimiento a mitad de temporada que le dota de algo de chispa a un fuego tranquilo y pone la perspectiva más que interesante para los tres episodios finales (he podido ver 7 de 10). Pero para llegar ahí hay todo un camino que, si bien no aburre en ningún momento, se ve ya transitado.

Aire de nostalgia

Por otro lado, hay cierto aire de temporada de transición, a pesar de que no está confirmada una quinta entrega (pero sí que tienen planes hasta llegar a la 7), que permea en estos episodios. Parece que estamos viendo los últimos tiempos de Ed, Margo y compañía y hay un toque crepuscular, incluso nostálgico en sus secuencias.

Para ser justos, que parece que no me haya gustado la temporada, aun con todos estos altibajos que tiene esta, aun así, notable temporada 4 de 'Para toda la humanidad', esta sigue siendo una serie formidable. Pero todas las series notables tienen alguna temporada que es inferior al resto y le ha tocado a esta. Ya le gustaría llegar a la gran mayoría de series de ciencia ficción a la altura de los puntos más bajos que este.

En Espinof: