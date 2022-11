'The Crown': todo lo que sabemos de la temporada 6 y final del excelente biopic de Netflix

La reina de Inglaterra ha vuelto en forma de ficción he de reconocer que he devorado la temporada 5 de 'The Crown' en un abrir y cerrar de ojos. La buena noticia es que tenemos una nueva temporada en camino. La mala, que será la última.

Unos nuevos episodios que ya están en producción y que veremos en algún momento del año que viene, dando por finalizado el biopic de Isabel II y su reinado en Netflix. Así que vamos a repasar todo lo que sabemos de la temporada final de 'The Crown'.

La historia

La relación de Diana y Dodi Fayed y el trágico accidente que se llevo la vida de la princesa será uno de los primeros eventos que narren ya que justo la temporada 5 termina con la devolución de Hong Kong a China, que sucede dos meses antes.

No sabemos, exactamente, cuántos años abarcará esta nueva temporada, pero a la serie le gusta ir por quién ocupa Downing Street, por lo que lo mismo tenemos de eje los diez años de gobierno de Tony Blair, quien ya debutase al final de la temporada anterior.

Entre los eventos clave de estos años tenemos: la ya mentada muerte de Diana (que, aseguran, no grabarán), un polémico viaje a La India (1997), las muertes de la reina madre y de Margarita en 2002, la celebración del Jubileo de oro, la operación de rodilla a la que fue sometida en 2003, su lucha con Daily Mirror por el caso del sirviente infiltrado, etc.

También sabemos, gracias a las noticias de casting, que veremos el romance de Guillermo y Kate Middleton e incluso la temporada también nos podría llevar por la boda de Carlos y Camilla en 2005.

El reparto

Tras el último cambio de reparto, esta temporada 6 contará con Imelda Staunton como Isabel II, Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Lesley Manville como la princesa Margarita, Dominic West como el príncipe Carlos, Olivia Williams como Camilla Parker Bowles, Salim Daw como Mohamed Al Fayed y Khalid Abdalla como Dodi Fayed.

Rufus Kampa y Ed McVey como el príncipe Guillermo y Meg Bellamy como Kate Middleton son, de momento, las principales incorporaciones a un reparto que continúa contando con Marcia Warren como la Reina Madre, Claudia Harrison como la princesa Ana y Bertie Carvel como Tony Blair

El rodaje

El rodaje ya ha dado el pistoletazo de salida. Concretamente el pasado agosto arrancó y, si bien Peter Morgan anunció una pausa como muestra de duelo tras la muerte de Isabel II, nos consta que el rodaje se reanudó hace unas semanas. De normal, la producción abarca poco más de medio año (unos siete meses), por lo que esperamos que este rodaje concluya el próximo marzo de 2023.

Peter Morgan crea y escribirá los diez episodios de esta temporada final. En la producción se encuentran Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw, Robert Fox y Jessica Hobbs.

La fecha de estreno

Afortunadamente, todo apunta a que en esta ocasión no se producirá parón de dos años, ya que la serie se encuentra en pleno rodaje. Si bien todavía no ha sido anunciada la fecha de estreno, es bastante probable que veamos los episodios finales en noviembre de 2023, ya que es su hueco habitual en la parrilla de Netflix.

El tráiler

De momento no disponemos ni de tráiler ni imágenes de la temporada final de 'The Crown'.