Netflix presenta a los Guillermo y Kate Middleton de 'The Crown': la temporada final de la excelente serie desvela sus primeras imágenes

Desde el estreno el pasado noviembre de la quinta temporada llevábamos tiempo sin saber nada de la entrega final de 'The Crown'... hasta ahora. Y es que Netflix acaba de desvelar las primeras imágenes de la temporada 6 y última de la serie... y en ellas podemos ver a la "siguiente generación".

De esta manera, estas primeras imágenes las protagonizan Ed McVey y Meg Bellamy como los jóvenes y acaramelados Guillermo y Kate Middleton, confirmando que, efectivamente, estos episodios finales girarán en parte sobre la relación de los actuales príncipe de Gales.

Otra década en palacio

Recordemos que esta temporada arrancará con el momento del fallecimiento en ese terrible accidente de Diana de Gales y, como es habitual, contará esa entrada en el siglo XXI en Buckingham Palace con, entre otros eventos, el jubileo monárquico o las respectivas muertes de la Reina Madre y la princesa Margarita.

El reparto principal estará formado por Imelda Staunton como Isabel II, Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Lesley Manville como la princesa Margarita, Dominic West como el príncipe Carlos, Olivia Williams como Camilla Parker Bowles, Salim Daw como Mohamed Al Fayed y Khalid Abdalla como Dodi Fayed.

De momento no sabemos fecha de estreno de la temporada final de 'The Crown' sí que se habla en todo momento de que saldrá este mismo año 2023. Si seguimos con los planes habituales, seguramente el próximo otoño. Esperemos que la ficción tenga un final de altura porque lo que ha hecho a lo largo de tantos años Peter Morgan no baja de excelente.

