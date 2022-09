"The Crown es una carta de amor": la serie de Netflix para el rodaje de su temporada 6 tras la muerte de la reina Isabel II

Quizá os hayáis enterado: ayer murió la reina Isabel II después de siete décadas como soberana del Reino Unido. Y de inmediato, Internet se llenó de memes sobre los guionistas de 'The crown' no queriendo que nos comamos spoilers o corriendo a meter la trama en las nuevas temporadas. Sin embargo, la realidad es mucho más prosaica, y la serie de Netflix ha entrado en un parón indefinido.

Parando la maquinaria

Deadline ha consultado a Peter Morgan, creador de la serie, qué va a pasar ahora, y lo tiene más que claro. "'The Crown' es una carta de amor a ella y no tengo nada que añadir por el momento, solo silencio y respeto. Espero que también paremos de grabar por respeto". La quinta temporada se iba a estrenar en Netflix en noviembre y aún no está claro si la retrasarán un tiempo o aprovecharán la posible polémica.

En todo caso, el rodaje de la temporada 6, de momento, se ha quedado en pausa. Y no está improvisado: al igual que la Operación Puente de Londres, el equipo de la serie ya sabía lo que tocaba desde hace tiempo. En 2016, coincidiendo con el inicio de la serie, el mismo Morgan afirmó:

Ninguno de nosotros sabe cuándo llegará el momento pero lo correcto y propio sería mostrar respeto a la Reina. Sería un tributo sencillo y una señal de respeto. Es una figura global y es lo que deberíamos hacer.

Aunque desde España toda esta adoración a la monarquía se nos hace rarísima, Morgan lo explicó en 2020: "Es una constante, no solo en tu vida: no hay nadie vivo en el Reino Unido que no la tuviera como jefa de estado desde siempre. Una a las generaciones". Así que de momento, parece que 'The crown' está de luto. Veremos por cuánto tiempo.