'The Crown': todo lo que sabemos de la temporada 5 de la prestigiosa serie de Netflix

Tras una temporada 4 que ha dado bastante más de hablar que las otras tres anteriores (cosas de meternos en todo el salseo de Carlos y Diana de Gales), la serie más prestigiosa de Netflix, 'The Crown', se prepara para realizar la temporada 5 (y penúltima) del galardonado drama de época.

Una temporada 5 con rodaje próximo, reparto renovado y una exploración de otra década convulsa para Isabel II y la familia real británica bajo la estupenda pluma Peter Morgan. Así que vamos a repasar todo lo que se sabe de estos nuevos episodios.

Como cada dos temporadas, toca renovación de reparto. A pesar de no estar del anunciado del todo (y, de hecho se ha rumoreado insistentemente que Andrew Scott podría ser Tony Blair), ya sabemos quienes serán los actores de los papeles más importantes.

De momento, sabemos que Imelda Staunton será el nuevo rostro de Isabel II de Inglaterra mientras que Jonathan Pryce será su marido, el recién fallecido Duque de Edimburgo; Elizabeth Debicki será la princesa Diana de Gales, Dominic West interpretará a Carlos de Inglaterra y Lesley Manville será la Princesa Margarita. No ha trascendido, quien interpretará otros miembros de la familiar real y gente afín (como Camilla Parker).

Jonathan Pryce will play Prince Philip in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6), alongside Imelda Staunton and Lesley Manville. pic.twitter.com/zI7NotOfc4