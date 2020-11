'The Crown': el gobierno británico pide a Netflix la inclusión de un aviso que aclare que la serie es una obra de ficción

Tras cuatro estupendas temporadas, que 'The Crown' sea una serie con un potencial tremendo para levantar ampollas entre las altas esferas británicas no es ninguna novedad. Lo que sí resulta sorprendente es que el gobierno del Reino Unido se haya pronunciado al respecto, y haya solicitado a Netflix tomar cartas en el asunto.

Según ha trascendido hoy mismo en distintos medios, el secretario de cultura Oliver Downden ha solicitado a la plataforma de streaming que incluya un aviso al comienzo de cada episodio advirtiendo que la obra de Peter Morgan, pese a estar basada en hechos históricos, no es más que una obra de ficción.

El político, en una entrevista con The Mail publicada este domingo, ha manifestado lo siguiente sobre 'The Crown':

"Es un trabajo de ficción maravillosamente producido, así que, para empezar, como en otras producciones de televisión, Netflix debería dejar muy claro que tan sólo es eso. Si no es así, temo que una generación de espectadores que no vivió durante estos eventos pueda confundir ficción y realidad".

La cuarta temporada de 'The Crown' no está exenta de avisos antes del arranque de sus capítulos, incluyendo los que avisan de escenas que podrían herir la sensiblidad del espectador relativas a las conductas derivadas de la bulimia de la Princesa Diana. De hecho, Charles Spencer, hermano de la aristócrata fallecida, se ha alzado entre las voces críticas con la producción.

"Algunos americanos me dijeron que habían visto 'The Crown' como si hubiesen tomado una lección de historia. Pues bien, no lo han hecho. Es muy duro, tiene muchas conjeturas y mucha invención, ¿no es así? Puedes etiquetarla como hechos reales, pero las partes entre medias no lo son".