'The Crown': Elizabeth Debicki será la Princesa Diana de Gales en las dos últimas temporadas de la serie de Netflix

Era cuestión de tiempo que 'The Crown' anunciase qué actriz va a interpretar a la Princesa Diana de Gales en las dos últimas temporadas de la serie de Netflix, pero la plataforma ha conseguido sorprendernos al anunciar que finalmente la elegida es la actriz australiana Elizabeth Debicki.

Todavía habrá que esperar

De esta forma, Debicki toma el testigo de Emma Corrin, la actriz que da vida a Diana en la cuarta temporada de la serie aún pendiente de estreno. Recordemos que no será el único cambio, pues Imelda Staunton, Lesley Manville y Jonathan Pryce interpretarán en las dos últimas temporadas los personajes que todavía pertenecen a Olivia Colman, Helena Bonham Carter y Tobias Menzies en la cuarta.

Lanzada a la fama tras su participación en 'El gran Gastby', a Debicki hemos podido verla en películas como 'Operación U.N.C.L.E.', 'Guardianes de la Galaxia Vol 2.' o 'Viudas'. Además, no será su primera experiencia en la pequeña pantalla, pues ya fue una de las protagonistas de 'The Night Manager'. La actriz no ha querido dejar pasar la ocasión para lanzar el siguiente comunicado sobre su fichaje:

El espíritu, las palabras y las acciones de la Princesa Diana viven en el corazón de muchos. Es un auténtico honor y privilegio unirme a esta serie magistral, la cual me ha tenido enganchada desde su primer episodio.

No está previsto que la quinta temporada de 'The Crown' comience a rodarse hasta junio de 2021, así que todavía tardaremos en ver a Debicki dando vida a Diana.

Vía | The Wrap