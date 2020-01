'The Crown': la serie de Netflix terminará en la temporada 5 y confirma a Imelda Staunton como su última Isabel II

El final de 'The Crown', la excelente serie de Netflix, está más próximo de lo que pensamos. Peter Morgan, su creador y showrunner, ha anunciado que el biopic de la reina Isabel II llegará a su fin con la emisión de la temporada 5. O, lo que es lo mismo, una temporada menos de lo que estaba planificado al principio.

Lo que sí sigue como lo previsto es el cambio de reina en esta temporada. Tras rumores e incluso desmentidos, Morgan también ha confirmado que Imelda Staunton, a la que tengo especial recuerdo como Dolores Umbridge en la saga de 'Harry Potter' entre numerosísimos trabajos, sustituirá a Olivia Colman como Isabel II.

Colman, a su vez, sucedió a Claire Foy en el papel a partir de la temporada 3. Según Morgan, la decisión de acabar en la temporada 5, en vez de en la 6, es meramente creativa:

De hecho, esta noticia acalla las ansias de muchos fans que estaban esperando a ver cómo la serie de Netflix contaban las situaciones como el Megxit (el Brexit es menos importante, imagino) y los últimos virajes de la política británica. Ansias un poco absurdas ya que el plan hubiese sido terminar, en todo caso, en la década de los dosmiles.

#TheCrown will return for a fifth and final season with Imelda Staunton playing The Queen.



Creator Peter Morgan originally planned six seasons but says: "Now that we have begun work on the stories for S5 it has become clear to me that this is the perfect time and place to stop." pic.twitter.com/2RE6wHsMFB