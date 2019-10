Las 23 mejores series para hacer un maratón en Netflix, HBO, Amazon y Movistar+

Con la llegada de Netflix y las demás plataformas de streaming, llegó también la era del binge-watching, es decir, el consumo masivo de series en forma de maratón. Pero no sé vosotros, yo cada vez tengo menos tiempo para ponerme tranquilamente a ver una serie larga (quitando lo que ya de por sí veo por mi profesión, claro).

Y si solemos ver series con amigos, pareja o familia, el cuadrar horarios hace que sea misión imposible. Pero de vez en cuando tenemos ese hueco mágico para marcarnos toda una maratón y zamparnos una serie en cuestión de una tarde o un par de días. Así que en Espinof hemos seleccionado las 23 mejores series en Netflix, HBO, Movistar y Amazon para hacer una maratón.

23 series cortitas, disponibles en streaming y, como lo que queremos es una maratón de una, dos tardes o tres a lo sumo, vamos a limitar la selección a ficciones que duren, como muchísimo entre 15 y 20 horas. Vamos, para ventilárselas en un par de momentos libres.

'Fleabag'

Arrancamos con la serie triunfadora de la categoría de mejor comedia de los Emmy 2019. Concebida por Phoebe Waller-Bridge, saltó de ser una humilde pieza teatral a una de las joyas más lustrosas de la década. Dos temporadas de seis episodios en los que conocemos el huracán que es Fleabag en una comedia de guion excelente.

'Derry Girls'

Tienes una tarde en la que te apetezca partirte de risa continuamente, aquí tenemos 'Derry Girls', que nos muestra la vida de unas jóvenes chicas que intentan lidiar con su adolescencia durante los "Troubles" de Irlanda del Norte en los 90. Una comedia infalible y a ratos absurda.

'Undone'

Una de las primeras joyazas de la temporada es 'Undone', la propuesta de Raphael Bob-Waksberg y Kate Purdy. Con una animación deliciosa, seguimos la historia de una joven chica que, tras un accidente de choque, ve que puede moverse por los límites de la realidad.

'Élite'

Con dos temporadas a sus espaldas encuadradas en un colegio privado elitista, podemos considerar que 'Élite' es droga pura. Aunque evidentemente su género de mamoneo adolescente puede no ser para todo el mundo, una vez que entras en la propuesta de Carlos Montero no paras hasta que no salen los créditos finales.