'The Politician' es Ryan Murphy en estado puro: la serie de Netflix es una ácida sátira política

Ryan Murphy se estrena en Netflix. El superproductor creador de 'Glee', 'American Horror Story' y media parrilla televisiva de cadenas como FX y FOX firmó un contrato millonario con la plataforma para la creación de series, la primera de ellas llegó el pasado viernes: 'The Politician'.

Creada por Murphy, Brad Falchuck e Ian Brennan, 'The Politician' gira en torno a la vida y carrera política de Payton Hobbart (Ben Platt), un joven adinerado adolescente que lleva toda la vida preparándose para ingresar en Harvard y ser el presidente de EEUU, pero irá paso a paso.

Durante esta temporada, su objetivo será ser el presidente del claustro estudiantil del Saint Sebastian, elitista centro de Santa Barbara. Algo que descubrirá nada fácil, debido a lo traicionero y despiadado de la carrera política a ese nivel.

Política de más alto nivel en un instituto

Básicamente nos encontramos con un drama político de instituto tratado con la sagacidad y la acidez propia de sátiras como las creadas por Armando Iannucci ('Veep', 'In the loop'). De hecho esa crueldad y desdén por el electorado más allá de la búsqueda del voto junto a los tejemanejes políticos de más alto nivel se acentúan al trasladarse a la política de instituto.

En este sentido, Murphy y compañía hacen gala de la mamarrachería y la afilada pluma que ya mostró tanto en 'Glee' como en 'Scream Queens', por referirnos a sus series adolescentes.

Por si fuera poco, Ryan Murphy decide hacer una trama que recuerda al caso de Dee Dee y Gypsy Blanchard (recientemente dramatizado en 'The Act'). A través del personaje de Infinity, una joven que padece cáncer interpretada por Zoey Deutch, tenemos una especie de sátira del caso al descubrirse que podría estar fingiendo la enfermedad.

Además es una sátira sin disimular ya que lo poco que han cambiado parece ser que en vez de hija y madre son nieta y abuela (una Jessica Lange que parece que acaba de salir del rodaje de 'Feud') las que buscan su porción de fama, atención y cosas gratis. Así, nos encontramos con el novio con el que se ve a escondidas, el "drama" en los hospitales, la inocencia de la chiquilla...

LA serie de Murphy

'The Politician' es Ryan Murphy y Brad Falchuck en su estado más puro y mejor. Es drama ligero, divertido, con rostros habituales y alguna estrella (Gwyneth Paltrow) con un gran cuidado en la puesta de escena, personajes listillos, atrevido al hablar de ciertos temas como el suicidio, el control de armas y otros asuntos de gravedad.

Y a todo esto le añade una capa de ambición e incluso una mayor profundidad de lo acostumbrado en otras series de la factoría. Lo cual siempre ha sido una de sus asignaturas pendientes... por lo menos en los primeros contactos con sus series.

¿Es la mejor serie de Murphy y compañía? No lo sé. Personalmente creo que en cuanto a tono y estilo está más cercano a 'Scream Queens' que a 'Feud', pero se mueve en el terreno de pecados y virtudes acostumbrado. Esto hace que si eres fan de los creadores se entra plenamente en la serie, pero si no puede hacerse un tanto cuesta arriba.

En resumidas cuentas, 'The Politician' es una serie ligera, ácida, agradable y contenida pero, a su vez, pierde a ratos el rumbo y si bien tiene buenos episodios en otros uno no sabe exactamente qué es lo que se proponen los guionistas. Una irregularidad, usual también en otras series de la productora, que no termina de dar el empujón definitivo.