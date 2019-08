El triste destino de 'The Boys' o 'Good Omens': por qué Amazon Prime Video no tiene el tirón de Netflix

Los clientes de Amazon Prime Video saben que la serie no anda falta de series de gran calidad. 'La maravillosa Sra. Maisel', 'The Expanse' o 'American Gods' son solo algunas presencias de un catálogo al que recientemente han llegado la sátira superheroica 'The Boys' y la adaptación del clásico del humor fantástico 'Good Omens'. Entonces... ¿por qué no tienen la difusión y el éxito de las series de Netflix o HBO?

En la nueva entrega de 'Todo es mentira en el cine y la televisión' nos adentramos en el superpoblado mundo de las plataformas de streaming y nos preguntamos por qué unas tienen más popularidad que otras. Con todas (incluida la propia Amazon Prime Video) buscando como locas la próxima 'Juego de tronos', hay muchos más productos de valor en sus catálogos que sus bombazos más publicitados.

'The Boys' y 'Good Omens' son solo un par de ejemplos de producciones con cierta ambición, con mucho potencial comercial, pero que no han acabado de despegar, devoradas por la competencia de plataformas más potentes. Te explicamos la situación en nuestro vídeo y reivindicamos estas notables comedias rebosantes, cada una en su estilo, de mala uva.