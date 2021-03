Globos de Oro 2021: el pleno de 'The Crown' no es sorprendente, la serie de Netflix no tenía rival

Cuatro de cuatro. Bueno, en realidad cuatro de seis nominaciones, pero teniendo en cuenta que excepto que les dieran premios ex-aequo a las cuatro actrices nominadas de la serie, podemos afirmar que 'The Crown' hizo anoche pleno en los Globos de Oro 2021: Mejor serie de drama, mejor actor principal para Josh O'Connor, mejor actriz principal para Emma Corrin y mejor acriz de reparto para Gillian Anderson.

Y lo ha hecho en su temporada más controvertida. No es controvertida porque Peter Morgan haya sido especialmente escándaloso, ya que su pluma es igual de delicada de siempre a la hora de contar con la perspectiva que da una suficiente distancia temporal los hechos que toquen. Si no por los hechos que tocaban: la relación y matrimonio del príncipe Carlos y Diana Spencer.

Una época especialmente turbulenta en la monarquía británica y cuyo retrato en una de las series de más prestigio no solo de Netflix sino de la televisión actual, ha rascado las costras de viejas heridas. De hecho, el gobierno británico pidió a la plataforma que incluyese un aviso diciendo que esta era una obra de ficción. Como si hiciese falta, a estas alturas de la vida, aclarar que una serie de ficción no es una visión documental.

'The Crown' es excelencia, temporada a temporada

Pero esas controversias no ocultan la que es una realidad: 'The Crown' es excelencia. Temporada a temporada. Es una serie exquisita que afina con gran tino el género del biopic mostrándonos no solo al sujeto (la reina Isabel II) sino una radiografía de la Reino Unido de la "década" a explorar en cada temporada.

Aunque muchas veces hablamos de cómo a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood le gusta la propuesta mamarracha (y cada año lo comprobamos tanto en nominaciones como en algún que otro premio), 'The Crown' representa su droga. Más sorprendente de llevarse estos cuatro premios hubiera sido, de hecho, que no se llevase ninguno. ¿La razón? era, de lejos, la mejor serie.

Que no es por desmerecer al resto de nominadas —'The Mandalorian' me gusta mucho, por ejemplo—, pero estaban claramente en un nivel inferior a la del drama de Netflix. Si desde la asociación hubieran nominado en esta categoría a las excelentes 'Perry Mason' y 'Better Call Saul' (por alguna razón relegadas a los actores), lo mismo otro gallo hubiese cantado. Porque no había rival como Mejor serie: ¿'Territorio Lovecraft'? se desinfló demasiado rápido; ¿'The Mandalorian'?, ya suficiente con su nominación; ¿'Ratched'?, le queda grande; ¿'Ozark'? no, gracias.

Sí que había más chicha en las categorías interpretativas. Es fácil imaginar a Odenkirk o Rhys haciendo el discurso de aceptación, pero aquí era muy jugoso el tándem O'Connor/Corrin. No es que no tengan méritos, ya que el primero lleva dos años capeando con soltura el exigente material de la serie. Y Emma Corrin ha sido la gran revelación de la temporada. La actriz ha ejecutado una precisa interpretación de su personaje.

Carrera a los Emmys en pleno cambio de reparto

Un doble premio que, además, deja con buen sabor de boca a la espera del relevo que se va a producir en la temporada 5. Por otro lado, Gillian Anderson ha estado espléndida como Margaret Thatcher con un papel más que memorable.

Estos cuatro premios, además, entran justo a tiempo para el inicio de campaña para los Premios Emmy 2021, cuyo comienzo de inscripción para las series emitidas entre junio de 2020 y mayo de 2021 comenzó hace unas pocas semanas. La carrera por los premios más importantes de la televisión arranca, y el biopic de la reina sale con ventaja.