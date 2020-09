'Ratched': la notable serie de Netflix bebe de Alfred Hitchcock para dar forma a la precuela de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'

‘Ratched’ se vendía sola: la serie precuela sobre el aclamado personaje interpretado por Louise Fletcher en ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’. Raro será que hayáis visto o leído cualquier cosa sobre la serie que no recuerda su parentesco con la oscarizada película dirigida por Milos Forman en 1975. Lo que extrañaba era ver detrás de un proyecto así a Ryan Murphy, un popular creador televisivo con una clara tendencia hacia lo excéntrico en aquellos proyectos que él mismo desarrolla a nivel creativo.

En el caso de ‘Ratched’, la idea parte del desconocido Evan Romansky, pero ha sido el propio Murphy quien la ha desarrollado a su gusto aunque sin dejar de lado a Romansky. Sobre el papel, podría parecer que esto encajaba más como una temporada más de ‘American Horror Story’, pero cuando se anunció que Netflix se quedaba con ella también se hizo oficial que tendría dos tandas de episodios. Por ahora he tenido la oportunidad de ver los cuatro episodios iniciales de la primera, la cual llega a la plataforma este viernes 18 de septiembre, y la verdad es que Murphy parece más interesado con coquetear con el cine de Alfred Hitchcock que en su conexión con la cinta de Forman.

Engancha

Son muchas las series que últimamente se olvidan de intentar enganchar al espectador con su primer episodio, pero eso es algo que no sucede en el caso de ‘Ratched’. Aquí se sientan todas las bases de su personaje protagonista, delimitando además cuál es el gran objetivo que tiene dentro de ese hospital psiquiátrico. Además, se nos presenta una extravagante galería de personajes que luego seguirá creciendo -para ver a la vengativa Lenore interpretada por Sharon Stone aún habrá que esperar un poco-, pero que ya de entrada despierta como mínimo tu curiosidad.

Además, ‘Ratched’ sabe manejar con soltura las sorpresas que va desvelando al espectador, basándose para ello en un clima de suspense con una ligera tendencia a lo malsano -desde el factor más obvio por la presencia de un peligroso asesino en el centro hasta cómo su presencia afecta a otros personajes- que ayuda a crear la atmósfera necesaria para que su notable despliegue técnico sea algo más que un bonito envase para la historia que nos están contando.

Algo que llama mucho la atención es que la serie no tiene ningún problema en acudir de forma directa a la banda sonora de ‘Psicosis’ para subrayar de forma evidente su querencia hacia el estilo del mago del suspense. Y es que puede que aquí también haya un psicópata, pero los parecidos entre el personaje por Finn Witrock y el inolvidable Norman Bates de Anthony Perkins no van mucho más allá de eso, al menos en lo que he podido ver hasta ahora de ‘Ratched’.

Se nota la mano de Murphy

Eso no quita para que Murphy haga alguna de las suyas a la hora de dejar la credibilidad en un segundo plano en beneficio no tanto del golpe de efecto como de la necesidad de mantener al espectador atento a lo que sucede. Afortunadamente, esa incredulidad marca de la casa resulta efectiva en la mayoría de ocasiones, sobre todo cuando se utiliza para crear nuevos conflictos para alguno de los protagonistas.

Queda la duda de si esto no acabará resultando nocivo, pues en otros casos -pienso por ejemplo en ‘The Politician’, también para Netflix- acabó dando pie a poco menos que el todo vale para entretener al espectador. Y eso normalmente lo conseguía, pero disparate era la primera palabra que surgía en tu cerebro a poco que te parabas a pensar en todo. Aquí eso no llega a suceder, pero sí es un miedo muy presente porque Murphy nunca va a rehuir los excesos.

Por suerte, hasta ahora están bien canalizados, ayudando en su mayoría a ir enrareciendo la vida dentro de ese hospital psiquiátrico liderado por un Dr. Hanover con un pasado tan oscuro o más que el de la protagonista. Aquí no esperéis ver esa figura tan habitual en el cine de Hitchcock del falso culpable -aunque sí podréis verse una versión muy retorcida de esa idea-, ya que, como apuntaba antes, lo que parece interesar a Murphy es la forma de crear suspense del cineasta británico para construir este thriller psicológico, dejando de lado todo lo demás que hacía grande la obra del autor de joyas como ‘La ventana indiscreta’ o ‘Con la muerte en los talones’.

Otro factor que ayuda a equilibrar ‘Ratched’ es es cuidado reparto encabezado por una solvente Sarah Paulson, quien soporta la mayor parte del peso dramático de la función y aporta la dosis de credibilidad necesaria para que las particularidades de su personaje. A eso ayuda estar bien acompañada por personajes que al mismo tiempo complementan a la protagonista y tienen entidad propia. Personalmente me despierta especial curiosidad ese gobernador interpretado por Vincent D’Onofrio, pero en líneas generales todos aportan su granito de arena.

En resumidas cuentas

Por ahora, compro lo que quiere venderme ‘Ratched’, cosa que no puedo decir de ‘American Horror Story’ -serie con la que nunca terminé de conectar pero cuyo parentesco con la que nos ocupa se está resaltando hasta en la promoción por parte de Netflix-, hasta el punto de resultarme una propuesta no excelente pero sí notable. Ahora solamente queda tener confianza en que sabrá seguir manteniendo el equilibrio entre sus interesantes ingredientes...

Puedes ver 'Ratched' en Netflix a partir del 18 de septiembre.