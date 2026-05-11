'El Diablo Viste de Prada 2' hace un fatality a 'Mortal Kombat 2' en la taquilla americana, pero en España 'Michael' gana el combate in extremis

El día de la madre es siempre el segundo fin de semana de mayo en Estados Unidos, y los yanquis aprovechan para estar con su familia, ir al cine y dejar que sea ella quien elija qué ver. No nos debería sorprender, pues, que 'El Diablo Viste de Prada 2' haya ganado in extremis a 'Mortal Kombat 2' en un final digno de photo finish que nos deja la duda de si la película de Meryl Streep podrá alcanzar a 'Michael' en la recaudación final y convertirse en la gran película de la temporada.

Fatality a la taquilla

Así es: aunque 'Mortal Kombat II' se estrenó haciendo un fatality en sus primeros días en Estados Unidos, como vemos en BoxOfficeMojo, se ha tenido que conformar, finalmente, con el segundo puesto en taquilla, recaudando 40 millones, que junto al pobre mercado internacional suma 63 millones. Teniendo en cuenta que su presupuesto era de 80, va a sufrir para llegar a dar beneficios... aunque Warner ya ha aprobado una tercera entrega, así que su continuidad está asegurada.

'El Diablo Viste de Prada 2', por su parte, baja un decente 44% hasta los 43 millones y suma ya 433 millones en todo el mundo en una cifra fantástica. Pero para fantástica, 'Michael', que cae solo un 32,9% y se mantiene muy dignamente en el tercer puesto con 36,5 millones recaudados, superando en todo el mundo los 577 millones. Es difícil que llegue a los datos de 'Bohemian Rhapsody', pero a este ritmo no deberíamos descartar nada, porque ha demostrado ser una perfecta corredora a largo plazo.

Ese (el largo plazo y el boca-oreja) es la única esperanza de triunfo para 'Las ovejas detectives', que se coloca en cuarto puesto con 15,9 millones y 28 en todo el mundo. A no ser que aguante extremadamente bien en taquilla podemos hablar de fracaso: sus 75 millones de presupuesto la han ahogado fácilmente (y tristemente). El último estreno de la semana, el concierto de Billie Eilish co-dirigido por James Cameron, se las ha apañado para entrar en el puesto 5 con 7,5 millones y más de 20 millones en total, una cifra más que digna.

El resto del top nos lo conocemos: 'Super Mario Galaxy' sigue renqueando hacia los 1000 millones (de momento se conforma con 941), 'Proyecto Salvación' cumple dos meses en cartelera aún en el puesto 7 y 'Hokum', 'Deep Water' y 'Rebelión en la Granja' cierran la lista. La semana que viene no se espera que los estrenos hagan gran cosa, pero el 22 de mayo solucionaremos la incógnita de la taquilla de 'The Mandalorian y Grogu'. Y ahí sí que todo se va a revolucionar.

Y en la taquilla hee-heespañola...

Mientras la taquilla del resto del mundo se mueve de una manera u otra, en España estamos empeñados en premiar 'Michael', que cumple su tercer fin de semana en el puesto 1 de taquilla sumando otros 2,53 millones de euros... y, viendo los estrenos que se vienen, aún tiene las armas para durar un mes en el primer lugar. El gran topetazo ha sido de 'Mortal Kombat II', que se tiene que conformar con el tercer lugar del pódium ni siquiera llegando al millón recaudado (514.500 euros, concretamente), dejando el segundo a 'El Diablo Viste de Prada 2': las mismas tres películas que en Estados Unidos, pero con un orden muy distinto.

Eso sí, las cifras récord de la semana pasada no se han repetido, obviamente, y en general la recaudación ha bajado notablemente. Nada preocupante, todo sea dicho, y menos en este año de bonanza para las salas. En total, este fin de semana se han recaudado 7,07 millones, y aunque sea un poco decepcionante comparando con el fin de semana anterior, lo cierto es que sube muchísimo respecto a las cifras de los años anteriores.

De hecho, solo ha habido dos entradas en el top 10 este fin de semana en España: 'Las ovejas detectives' entra en el 5 y el concierto de Billie Eilish en el 7, dejando fuera obras que merecían mucho más, como 'Yo no moriré de amor' (que tenía todos los mimbres para ser la nueva 'Sorda'), que solo se ha proyectado en 90 pantallas, recaudado 54.835 euros y, francamente, merecía un poco más de amor. En su lugar, el cine español que aún aparece representado es 'Torrente Presidente' y 'La familia Benetón +2', que ya es el séptimo estreno español más taquillero del año, bordeando ya los 2 millones de euros de recaudación.

El resto de la taquilla no se ha movido demasiado, destacando una 'Super Mario Galaxy' que resiste en el puesto 4 y el éxito continuado tanto de 'La momia de Lee Cronin' como de 'Proyecto Salvación' (puestos 6 y 9 respectivamente). Aunque la semana que viene tendremos propuestas de terror como 'Hokum' y cine español como 'Un hijo' o 'Hugo 24', la verdadera revolución llegará, una vez más con 'Star Wars'. El avispero está a punto de removerse, y la pregunta es hasta dónde llegará la onda expansiva y las bajas que causará por el camino.

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