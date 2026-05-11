'Berlín' no es el final para 'La casa de papel'. Netflix desvela que la icónica saga criminal continuará, pero no aclara cómo

Desde Netflix tienen más que medido cuándo se dan las informaciones y cómo muestra lo ocurrido en los últimos días con 'La casa de papel'. Apenas días después de que Pedro Alonso desvelase que 'Berlín' llegaba a su final con su temporada 2 (que se estrena este viernes), la plataforma ha tranquilizado a los fans anunciando que tendremos más entregas de la saga criminal.

Lo ha realizado en un sarao a orillas del río Guadalquivir para presentar en sociedad 'Berlín y la dama del armillo'. Con un asalto de personas enfundadas en los monos rojos y caretas de Dalí tan característicos, la plataforma ha asegurado la continuidad del universo atracador... eso sí, no han desvelado cómo.

Tamayazo

Sin embargo, existe un rastro de miguitas. Si tiramos de hemeroteca, no hace falta escarbar demasiado lejos para ver que desde hace tiempo el creador de la serie, Álex Pina, estaría trabajando en una especie de secuela/spin-off centrada en el coronel Tamayo (Fernando Cayo), tal como adelantó Praim Taim hace unas semanas.

El proyecto, si bien no está confirmado oficialmente (ni teaser publicado ni el comunicado de Netflix lo hacen), estaría ya rodándose y seguiría al alto mando del CNI en lo que investiga el paradero del botín del atraco al Banco de España, que abarcó el segundo gran arco de 'La casa de papel'.

Informaciones y rumores aparte, estaba claro que desde la gran N no iban a soltar tan fácilmente una de sus franquicias estrella y la que es de lejos el mayor fenómeno global de la televisión española. Ahora habrá que esperar a ver cómo continúa cruzando los dedos para que, al menos, la nueva serie sea tan entretenida como cabría esperar.

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