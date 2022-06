He visto ‘La casa de papel: Corea’ sin saber nada de la original y me he encontrado una serie con un enorme potencial desaprovechado

He de confesar que siempre me ha dado una pereza tremenda subirme al carro de los grandes fenómenos televisivos cuando están en plena ebullición. Me ocurrió con 'Juego de tronos', a la que entré una vez finalizó su segunda temporada para acabar totalmente enganchado y, si nos ceñimos a la factoría española, me pasó con una 'La casa de papel' que estuvo hasta en la sopa durante sus tres temporadas —o cinco partes— copando la conversación seriéfila y saturando medios de comunicación.

Por suerte o por desgracia —esto, aún es una incógnita—, nunca llegué a adentrarme en la creación de Álex Pina; algo derivado del sobreestímulo mediático, del cada vez más notorio exceso de producciones que ver ya sea por placer o por obligación —y por la obvia falta de tiempo—, y por una falta de interés ante una fórmula que, a priori, nunca llegó a llamarme la atención del todo.

Como devoto de las bondades catódicas y cinematográficas de la industria surcoreana, la llegada de 'La casa de papel: Corea' me ha dado la excusa perfecta para sumergirme en esta reinvención de la serie original. Pero, tras adentrarme en ella con no pocas expectativas, he terminado abandonando el barco tras sus primeros compases, comprobando que, después de todo —e independientemente de la nacionalidad—, la serie de Netflix nunca estuvo hecha para mí.

Papel mojado

No puedo negar que el arranque de 'La casa de papel: Corea' me ha hecho coger con ganas la producción dirigida por Kim Hong-sun. Y es que su premisa, que nos sitúa tres años en el futuro en un escenario en el que las dos coreas están en proceso de reunificación y compartiendo sistema económico dando lugar a un escenario sociopolítico casi distópico, no sólo resulta de lo más interesante; también promete elevarse como un distintivo único para este remake.

Desgraciadamente, el primer jarro de agua fría llega al comprobar que el jugoso planteamiento se queda en lo prácticamente anecdótico, relegado a un segundo término y abriendo paso a algunas decisiones dramáticas sin demasiado peso en la historia. La balanza, por suerte, no tarda en equilibrarse gracias al brío de su narrativa —con un inicio implacable, encarrilado por el uso de la voz en off— y a la gran baza de la función: su fantástico reparto.

Si hay algo que logra elevar al 'Money Heist' surcoreano es el listado de nombres que engrosan su elenco; en el que conviven celebridades nacionales de la talla de Kim Ji-hoon, Yunjin Kim, Ji-Hoon Kim o Won-jong Lee, y que encuentra sus tres principales reclamos en Park Hae-soo —'El juego del calamar', Yaksha', 'Tiempo de caza'—, Yoo Ji-Tae —'Old Boy', 'Donggam'—, y en una Jeon Jong-seo que deslumbra una vez más tras enamorar en 'Burning' y en 'Mona Lisa and the Blood Moon'.

Pero los efectos del hechizo no tardan en desvanecerse cuando la narración pisa el freno y desvía por primera vez el punto de vista para alejarlo de los atracadores. Es entonces cuando la chispa inicial se disipa y abre la puerta a no pocos tópicos del subgénero, haciendo gala de una previsibilidad impropia de la dramaturgia de Corea del Sur que, además, se traduce en pantalla sin ese extra de atmósfera que suele impregnar el thriller del país asiático.

Puede que, en última instancia, mis esperanzas puestas sobre ella y mi —salvo excepciones— fantástica experiencia con sus productos nacionales hayan hecho que, pese a acudir virgen a la propuesta, 'La casa de papel: Corea' se haya traducido en una decepción con la que no tengo intención de continuar. Con la vorágine de estrenos semanales y con una burbuja del streaming cada vez más hinchada, 12 episodios de más de una hora es un precio demasiado alto que pagar tras una toma de contacto tan agria como esta.