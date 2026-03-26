Buenas noticias para los fans de 'John Wick'. Tras varios retrasos, la nueva película del universo liderado por Keanu Reeves por fin está en marcha

El pinchazo en taquilla de 'Ballerina' despertó algunas dudas sobre el futuro del universo 'John Wick' más allá de las películas protagonizadas por Keanu Reeves. De hecho, el plan inicial era que su siguiente spin-off se hubiese rodado en 2025, pero la noticia ahora es que 'Caine' comenzará por fin a grabarse este próximo mes de abril.

El regreso de "un héroe de acción muy diferente"

Desde Deadline aclaran este punto, confirmando además que Donnie Yen no solamente dirigirá la película, pues también ejercerá como director de este nuevo spin-off de 'John Wick'. Además, el guion corre a cargo de Mattson Tomlin ('Madre/Androide'), en la que será su primera participación en la saga. Eso sí, a Reeves le conoce bastante bien, pues ha sido el encargado de adaptar en forma de anime su cómic 'BRZRKR'.

La película continuará la historia de Caine tras los eventos narrados en 'John Wick 4'. De hecho, todo apunta a que retomarán la escena postcréditos en la que se reúne con su hija, pero al acecho está Akira (Rina Sawayama) con la intención de acabar con Caine para vengar la muerte de su padre.

El propio Yen ha explicado qué es lo que le ha motivado a volver a dar vida a un personaje que le conquistó desde el primer momento: "Lo que me atrajo de Caine es la contradicción. Él encarna el amor, la responsabilidad y el sacrificio en un mundo regido por las consecuencias. Eso crea un tipo de héroe de acción muy diferente”.

Además, el célebre actor asiático ha aclarado lo siguiente sobre 'Caine': “Esta película representa una oportunidad para impulsar el género. Mi objetivo es crear la película de acción con artes marciales más emblemática jamás realizada, una que honre lo que el público adora de John Wick, a la vez que aporte una nueva profundidad emocional y un lenguaje visual innovador a la historia. Como director y actor, me entusiasma dar forma a este capítulo de una manera que refleje todo lo que he aprendido durante décadas en el cine de acción, al tiempo que construyo algo completamente novedoso".

Se desconoce si Reeves hará algún tipo de aparición en 'Caine', pues en 'Ballerina' sí que se dejó ver brevemente, pero es que la situación temporal de la historia así lo permitía. Aquí no quedaría otra que tirar de un flashback o encontrar una explicación para su vuelta, que es cierto que ahí está el proyecto de 'John Wick 5', pero sigo sin tener claro que vayan a hacerla.

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