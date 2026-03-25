'Harry Potter' presenta su impresionante tráiler. HBO tira la casa por la ventana con la serie basada en los libros de J.K. Rowling

HBO acaba de lanzar el tráiler de 'Harry Potter', la serie de televisión que tiene el difícil reto de volver a adaptar la famosa saga literaria de J.K. Rowling. Se nota que Warner ha hecho una inversión millonaria en ella y que quiere que se convierta en el nuevo gran emblema de la plataforma.

Vuelve la magia por Navidad

Como era de esperar, la primera temporada de la serie se basa en 'Harry Potter y la piedra filosofal', novela que ya fue llevada en su momento al cine de la mano del director Chris Columbus. Aquí será la base para una primera temporada de 8 episodios, que se podrán ver directamente en HBO.

En esta ocasión es el joven Dominic McLaughlin quien se convierte en Harry Potter, tomando así el revelo de Daniel Radcliffe. Además, Alastair Stout sustituye a Ruper Grint como Ron Weasley, mientras que Arabella Stanton coge el testigo de Emma Watson como Hermione Granger. Que estas tres elecciones hayan sido un acierto o no son claves para el futuro de la serie.

Con este primer tráiler, también se ha confirmado que la serie llegará en Navidades de 2026. Se ve que en Warner quieren mantener Harry Potter como una tradición navideña, así que ya podemos ir apuntando en el calendario una fecha de estreno tentativa.

Lo cierto es que todavía ni siquiera ha terminado el rodaje de la primera temporada, por lo que es posible que este tráiler sea una forma de ir testando la reacción del público y ver si conviene ir modificando o matizando algún aspecto de esta nueva 'Harry Potter'.

Ahora solamente queda ver cómo afectará a la serie tanto toda la polémica alrededor de las creencias sobre ciertos temas de Rowling en la vida real como algunas decisiones de casting -Paapa Essiedu hasta ha sido amenazado de muerte por aceptar sustituir a Alan Rickman como Snape-, pero para saberlo con certeza habrá que esperar al menos hasta su estreno.

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