"Déjalo o te mato". Paapa Essiedu desvela las amenazas de muerte que ha recibido desde que se unió a 'Harry Potter'

Lo de los fans y su celo es... una cosa. Y es que si hablamos de temas de fandom tóxico, el que mueve Harry Potter desde hace casi 30 años está llevándose la palma. Y es que los actores de la próxima serie de televisión de HBO están sufriendo en sus carnes amenazas de muerte por interpretar a los personajes creados por J.K. Rowling.

Un ejemplo lo tenemos en Paapa Essiedu, quien interpretará a uno de los personajes principales de la saga, el profesor Severus Snape, quien fue inmortalizado en las películas por Alan Rickman. En una reciente entrevista para The Sunday Times, el actor ha desvelado que ha recibido amenazas de muerte por su nuevo trabajo.

Wingardium odiosa

«Me han dicho "Déjalo o te asesinaré"», arranca Paapa Essiedu, quien asegura que de pequeño devoró la saga ya que prácticamente se pasaba las horas en la biblioteca. El actor, además, comenta que es preocupante el que te amenacen por recibir un papel de ensueño:

«Preocupa de verdad. La realidad es que si miro a Instagram y veo a alguien diciendo "Voy a ir a tu casa y voy a matarte"... Si bien estoy bastante seguro de que no me van a asesinar ¡Eso podría acabar mal! Pero sí, si bien espero que estaré bien, nadie debería encontrarse esto por hacer su trabajo. Mucha gente se juega la vida en su trabajo. Hago de un mago en 'Harry Potter' y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente.»

Pero ni esas circunstancias ni, tal como aprecia, el racismo que destilan estas amenazas no le derrumban, de hecho, para él es motivo de más para seguir:

«El maltrato me da fuerzas. Y me hace más apasionado sobre hacer mío este personaje porque pienso en cómo me sentía de niño. Me imaginaba en Hogwarts montado en escobas y ¿la idea de que un chaval como yo pueda verse representado en ese mundo? Esa es la motivación para no ser intimidado por alguien que dice que prefieren que yo muera en vez de hacer un trabjo del que voy a estar realmente orgulloso.»

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