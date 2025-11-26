La actriz de 'Harry Potter' que era 23 años mayor que su personaje. "Ve a por ello, y no menciones tu edad"

Puede que por nombre no os suene de nada Shirley Henderson, pero en 2002 apareció en la segunda película más taquillera del año, amasando 878 millones de dólares en todo el mundo. ¿Todavía no os viene a la cabeza? Fue en 'Harry Potter y la cámara de los secretos' y ella interpretó a la mítica Myrtle La Llorona. A nadie le disgusta la fama, pero solo había un pequeño problema: el personaje tenía 14 años... y la actriz 37.

Myrtle la viejuna

Tal y como recuerda en The Independent, la actriz, que ahora tiene ya 60 años, solo tenía una directriz por parte del director de casting: "Me dijo 'Ve a por ello, y no menciones tu edad'. Cuando me pidieron que hiciera el casting, no sabía quién era Harry Potter. Pero mi hermana, que se quedaba conmigo, había leído los libros. Aún así, no estaba convencida de poder interpretar a una chica de 14 años porque estaba en mi treintena entonces".

Fui al casting vestida como una colegiala (camisa blanca, falda negra, trenzas) pensando "Esto es ridículo". Hice la parte de sollozar y me lo agradecieron. Los meses pasaron y pensé que eso era todo, pero entonces llamaron a mi agente pidiendo verme de nuevo, y me ofrecieron el papel... Myrtle es una persona mayor en el cuerpo de una joven y, como es un fantasma, hay una especie de niebla. No estás mirando fijamente a mi cara, así que pudimos salirnos con la nuestra.

De hecho, tuvo la ventaja increíble de que pudo mantener su privacidad incluso en la era de mayor fanatismo de la saga: "No creo que nadie me reconociera en absoluto". El año del estreno fue nominada a dos premios del British Independent Film (a mejor actriz y mejor secundaria) y actualmente la hemos podido ver y escuchar en 'Bridget Jones: Loca por él', 'Elio' o la serie 'Dept. Q'. Vamos, que ha conseguido sobrevivir sin problemas a Myrtle.

