HBO debería eliminar a este personaje del remake de 'Harry Potter'. Sólo es una máquina de generar polémicas que perjudicaría a la serie

HBO ya está dando forma al regreso de Harry Potter con una nueva serie que ya se rueda en Londres. La producción busca ofrecer una adaptación más extensa y fiel de los libros de J.K. Rowling y también apostará por un tono cercano a la ambientación de los años noventa.

Sin embargo, aunque hay una expectación muy grande entre una parte del público, también surgen dudas sobre qué personajes del universo original estarán presentes y cuáles quedarán fuera de la nueva narración.

Entre esas posibles ausencias debería estar la de Rita Skeeter, la periodista sensacionalista del periódico El Profeta que aparece por primera vez en 'Harry Potter y el cáliz de fuego'. La polémica en torno a este personaje ha crecido con los años y creo que sería más sensato dejarla fuera de la nueva adaptación.

No solo porque es un personaje recordado por sus entrevistas manipuladas y su capacidad para incomodar tanto a Harry como a sus amigos, sino porque también es un personaje que representa una visión estereotipada y cruel de las personas trans.

Rita Skeeter debería quedarse fuera

Aunque Rita Skeeter funciona como un personaje incómodo para Harry, su arco en 'El cáliz de fuego' es menor y no tiene tanta importancia respecto a otras tramas centrales. El joven mago tiene que enfrentarse al peligroso Torneo de los Tres Magos, a sus sentimientos por Cho Chang y, sobre todo, al regreso de Lord Voldemort. En comparación, los artículos manipulados de la periodista tienen poco peso y podrían omitirse sin alterar la narrativa.

Por otro lado, Skeeter aparece también en 'La orden del Fénix', cuando Hermione le obliga a escribir un texto favorable para limpiar la imagen de Harry, y su presencia vuelve a ser limitada en 'Las reliquias de la muerte', donde publica una biografía polémica sobre Dumbledore.

En una posible versión televisiva, estas situaciones se podrían trasladar fácilmente a otros personajes, o incluso pasarse por alto. Sobre todo porque no deja de ser un problema con patas que tampoco tiene mucho efecto en la trama general.

De hecho, el debate alrededor de Rita Skeeter no se limita solo a su rol en la trama, sino más bien al propósito del personaje en sí.

La polémica que rodea a J.K. Rowling por sus posicionamiento antitrans ha llevado a que los fans examinen con más detalle el simbolismo de Skeeter, que en los libros se describe con rasgos “masculinos”, se le da la capacidad de transformarse en insecto para espiar y se la retrata como mentirosa y manipuladora, rasgos que muchos han considerado un reflejo de estereotipos transfóbicos.

En este contexto, mantener al personaje podría avivar tensiones que ya afectan a la franquicia y al casting de la nueva serie. Y puede que por eso sea más sensato eliminarlo, dándole más protagonismo a otros personajes.

