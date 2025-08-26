"No me queda nada que hacer en ese mundo". Esta pieza clave de 'Harry Potter' faltará en la serie de HBO

Han pasado ya 24 años desde el estreno de 'Harry Potter y la piedra filosofal', y fue tan fundacional que el mayor reto de la serie de HBO será, de hecho, escapar con éxito del estilo visual que impuso Chris Columbus en lugar de repetirlo como si fuera una fotocopiadora. Es más: no somos pocos los que hemos pensado que quizá, en un momento de su carrera no especialmente álgido, quiera volver a la saga que más fama le dio y sacarse unos dólares extra.

¡HBO repelio!

Columbus ha explicado ahora a Variety que no tiene ninguna intención de volver a la saga que ayudó a fabricar desde cero: "No, ya lo he hecho, visteis mi versión. No me queda nada que hacer en el mundo de Potter". La responsabilidad de traer de vuelta Hogwarts caerá, de manera subsecuente, en Francesca Gardiner (que se estrena como showrunner con esta serie, sin presiones) y Mark Mylod ('Succession', 'Juego de Tronos').

Eso no significa que esté en contra del remake, eso sí, por un motivo lógico: poder contar todo lo que él no pudo. "Lo bueno es que con los tres primeros libros quisimos hacerlo todo. Quisimos traerlo todo a la pantalla, y no tuvimos la oportunidad. Por ejemplo, Peeves nunca llegó a la película, no teníamos tiempo para desarrollar al personaje. Nunca pudimos tener esas escenas increíbles en la película, y estoy seguro de que estarán en la serie de HBO. Así que, para mí, es una oportunidad para traerlas a la vida".

Y obviamente, entre la ola de nostalgia que le están dando las primeras imágenes del nuevo rodaje, con Dominic McLaughlin y Nick Frost corriendo por las calles de Londres, también le viene una oleada de pena al hablar del elefante en la habitación: JK Rowling. "Me gusta a veces separar el artista del arte, creo que es importante hacerlo. Lo que ha pasado es desafortunado. Claro que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Pero es triste, es muy triste". Visto lo visto, ¿qué necesidad tendría Columbus de meterse en líos volviendo a la serie de HBO sin motivo alguno?

