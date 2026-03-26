HBO elige a Kyriana Kratter para interpretar a Lev en 'The Last of Us' y creo que lo han hecho regular, perjudicando a la representación del personaje

HBO lo ha vuelto a hacer… La plataforma ha anunciado nuevas incorporaciones al reparto de la tercera temporada de 'The Last of Us', una de sus series más exitosas, pero la noticia ha llegado acompañada de polémica. El foco está en el personaje de Lev, un chico trans cuya identidad es clave en la historia original del videojuego 'The Last of Us Part II'.

Una decisión polémica

En la adaptación televisiva, el personaje seguirá siendo trans, pero será interpretado por una actriz cisgénero. Una decisión que ha generado debate entre muchos fans del videojuego. Aunque HBO asegura haber realizado un casting inclusivo, creo que es normal plantearse si se está respetando realmente la esencia del personaje.

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Personalmente, creo que habría sido más acertado apostar por un actor trans para el papel, no solo por representación, sino por coherencia con una historia que precisamente pone este aspecto en el centro de la narrativa. Aun así, toca esperar para ver el resultado final, sobre todo porque la serie ha demostrado hasta ahora un cuidado notable en su adaptación.

La actriz elegida para el papel de Lev ha sido Kyriana Kratter, conocida por su aparición en 'Star Wars: Tripulación perdida'. En la historia, el personaje es el otro de los protagonistas dentro del arco de Abby Anderson (Kaitlyn Dever). El caso es que Lev no es un personaje secundario cualquiera. En el videojuego, su identidad como chico trans es fundamental para entender su desarrollo: huye de una secta religiosa violenta que le rechaza y trata de imponerle una identidad que no encaja con quién es.

Según Deadline, HBO hizo un casting inclusivo con jóvenes distintos. Al principio, los productores afirmaron que Kratter era "quien mejor representaba" al personaje, aunque esa frase ya no aparece en la versión actual del artículo.

La elección ha reavivado críticas previas sobre el casting, como las que ya surgieron con Abby. Y creo que todo tiene su fundamento y que quizá la elección de Kyriana Kratter para interpretar a Lev no sea la más acertada.

Aunque es una actriz que seguro hará un trabajo increíble con el personaje, en realidad esto le hace un flaco favor a la representación trans que tan bien planteada estaba en el videojuego. Contar con un actor transgénero le habría dado cierta autenticidad y fuerza al personaje, mostrando con más fidelidad su lucha interna y su identidad. Aun así, habrá que esperar a ver cómo HBO maneja la historia y si logra transmitir la complejidad de Lev más allá del actor que lo interprete.

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