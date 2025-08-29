La protagonista de 'The last of us' explota contra los fans que odian la serie: "No tienes que ver la temporada 3"

La primera temporada de 'The last of us' fue todo un fenómeno mundial. Todo el mundo hablaba de los giros de cada episodio, de ese final, de los parecidos y las diferencias con el videojuego original... Y nadie esperaba que la temporada 2 fuera recibida con la frialdad que lo ha hecho. Tanta, que ha acabado por adelantar la salida de Neil Druckmann, que ya no estará en la temporada 3, y ha dejado a una Bella Ramsey defendiendo ella sola la serie de los haters.

No son palabras bellas

En el podcast The Awardist, Ramsey, que tuvo que aguantar insultos homófobos en redes sociales a lo largo de toda la temporada (porque la gente, aparentemente, no es capaz de decir que algo no le gusta sin faltar al respeto), se ha mostrado muy critica con la situación: "Intenté mantenerme alejada tanto como pude, porque no hay nada que pueda hacer. La serie está ahí. No hay nada que pueda ser cambiado o alterado. Así que no tiene sentido leer o mirar o nada".

La gente, por supuesto, se aferra a sus opiniones. Pero eso no afecta a la serie, no afecta a cómo continúa de ninguna manera. Para mí, son cosas muy separadas. Así que no, simplemente no participo.

Es más, ya ha dado un aviso sobre la temporada 3, que no protagonizará (algo que, si has jugado al videojuego, ya intuías), afirmando, sobriamente, que "No tienes que verla. Si la odias tanto, el juego existe, puedes jugarlo otra vez. Si quieres verla, espero que la disfrutes". Desde luego, va a ser interesante ver la reacción del público, especialmente de los que no han jugado, al ver esta tercera entrega. Más vale que Ramsey siga sin mirar las redes sociales, porque se viene un camión de odio espectacular.

