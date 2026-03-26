Así fue como 'Una batalla tras otra' acabó convenciendo a Sean Penn. Leyó el guion completo "desnudo y goteando en el suelo"

La película de Paul Thomas Anderson, 'Una batalla tras otra', se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos recientes tras su paso por cines, y también se ha coronado con varios premios Oscar. Este ambicioso proyecto, protagonizado por Leonardo DiCaprio no solo ha conquistado a la crítica y al público, sino que también dejó huella entre sus propios actores desde el primer momento. Uno de los casos más llamativos es el de Sean Penn, que decidió sumarse al proyecto tras una experiencia muy peculiar leyendo el guion. Basada libremente en la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon, la película mezcla aventura, comedia y elementos políticos en un relato rompedor y poco convencional.

Una lectura inolvidable

Penn recordó en unas declaraciones recogidas por Entertainment Weekly cómo fue el momento en el que finalmente decidió enfrentarse al guion: "Una noche salí de la ducha tarde, y mientras me vestía, tenía el guion allí". Lo que empezó como una lectura casual terminó convirtiéndose en algo mucho más intenso.

El actor explicó cómo esa primera toma de contacto se le fue de las manos: "Y pensé: Bueno, leeré solo una página. Y empecé a leer, y no sé, media página, una página". Al final, no pudo dejarlo a medias.

Finalmente, el actor confesó hasta qué punto quedó enganchado a la historia: "Estaba allí sentado, empapado y desnudo, en el suelo, leyendo un guion hasta que me sequé y lo terminé".

Más allá de la anécdota, Penn también destacó el impacto del texto de Anderson: "Era una página tras otra que rompía con lo convencional". Una impresión que también se ha trasladado al público.

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