Paul Thomas Anderson dejó fuera un inicio alternativo que podría haber cambiado 'Una batalla tras otra': "Estaba en plan Tom Cruise"

'Una batalla tras otra' se ha consolidado como uno de los grandes éxitos cinematográficos del último año con su gran triunfo en los Oscars. El thriller político de Paul Thomas Anderson combina acción, tensión política y momentos de gran carga emocional, destacando especialmente la interpretación de Teyana Taylor como Perfidia Beverly Hills, un personaje complejo cuya fuerza y vulnerabilidad sientan gran parte de la base del filme. Sin embargo, lo que llega a las salas y plataformas solo roza la superficie de lo que se filmó, y según Taylor y Regina Hall, muchas escenas eliminadas podrían haber transformado la película por completo.

No pasó el corte

Teyana Taylor ha revelado en Collider que "había muchas" escenas que al final se quedaron fuera del montaje de la película. En particular, destacó cómo era el inicio alternativo que al final no pasó el corte:

"Al principio el inicio era diferente. Empezaba conmigo con Sean [Penn], pero también teníamos una apertura corriendo hacia Sean. Pero la escena más importante que realmente me dio pena eliminar fue cuando Deandra [Hall] llegaba hasta Willa [Infiniti], cuando Perfidia la llama y le dice: 'Ve a buscar a mi bebé'. ¿Me entiendes? 'Y corre'. Perfidia hace lo que hace, pero definitivamente la llamó como haces con tu mejor amiga"

Pero no fue solo el prólogo. Taylor también mencionó una escena de acción que no pasó al corte final y que le habría encantado incluir:

"Yo saltando la valla con la pistola en la mano... estaba en plan Tom Cruise. ¡Tenéis que recuperar esa escena!"

Todo esto deja claro que Paul Thomas Anderson rodó material suficiente para incluso hacer otra película completa, según resumió Taylor:

"Sabes que [el director Paul Thomas Anderson] tiene dos versiones de esta película. Si quisiera hacer otra película completa con escenas eliminadas, podría hacerlo"

Hall coincidió con ella, confirmando que el montaje final solo ofrece una visión parcial de lo que se rodó, y que muchos momentos inéditos podrían profundizar en la historia y la construcción de los personajes. La llamada de Perfidia a Deandra, por ejemplo, habría incorporado un componente emocional más intenso, mientras que la secuencia de acción de Taylor habría reforzado su presencia en la película y mostrado un lado más heroico de su personaje.

Por ahora, no se sabe si estas escenas verán la luz, pero los comentarios de Taylor y Hall abren la puerta a la posibilidad de una futura edición extendida que redefina la manera en que recordamos la película. Ojalá lo veamos en algún momento.

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