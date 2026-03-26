William Goldman, guionista, sobre 'Salvar al soldado Ryan': "Hasta John Wayne se habría avergonzado de empezar una película así"

El cine bélico nos ha dado varias grandes películas a lo largo de los años y 'Salvar al soldado Ryan' está considerada de forma casi unánime como una de ellas. Se destaca especialmente su arranque con el demoledor retrato del desembarco en Normandia, pero lo cierto es que no es así como empieza realmente la película, algo que le valió una crítica muy dura por parte del guionista William Goldman.

"El resto de la película es una vergüenza"

Goldman era una famoso escritor y guionista que llegó a ganar dos premios Óscar, el primero por 'Dos hombres y un destino' y el segundo por 'Todos los hombres del presidente', pero lo que ahora nos interesa es un ensayo que publicó en 2001 en el que no tuvo problemas en hacer varias críticas a la película dirigida por Steven Spielberg:

La versión que vi sin duda comenzó de manera diferente: una toma de quince segundos de la bandera estadounidense ondeando al viento. Con música al estilo Aaron Copland de fondo. Hasta John Wayne se habría avergonzado de empezar una película así. Corazones y flores, Dios bendiga a América, todas esas cosas horribles. Hoy solo los Farrelly podrían salirse con la suya con algo así.

El guionista continúa su queja señalando que "luego viene una secuencia extraña que he subtitulado "El hombre con las chicas de grandes pechos". Y no estoy bromeando. Este viejo anda por ahí, no sabemos dónde, y detrás de él hay un grupo de tipos tipo Norman Rockwell, pero solo puedo concentrarme en esas chicas de grandes pechos que lo siguen. Luego descubrimos que estamos en un cementerio, y una toma de una bandera nos dice que es Francia. Muchas cruces. Él se arrodilla, ante una cruz en particular, llora, algunos de los familiares corren hacia él, las de grandes pechos se quedan atrás".

Son solamente unos instantes de película, pero es cierto que todo eso aparece en 'Salvar al soldado Ryan' antes de lo que Goldman también reconoce que se trata de "una increíble secuencia de batalla". Luego también tiene alguna queja, como que "el Spielberg de 'En buscar del arca perdida' haría tardado apenas un minuto en plantear" la misión de rescate de Ryan y que hay varias "escenas aburridas", pero también aclara que cuando "llevamos una hora y cuarenta y cinco minutos de película, y acabamos de disfrutar de más de una hora de narración sensacional", pero luego todo se viene abajo.

Y es que Goldman se declara totalmente en contra del tramo final de 'Salvar al soldado Ryan': "El resto de la película es una vergüenza. Más de cincuenta minutos de mierda manipuladora y falsa". El guionista no entiende que los miembros del batallón comandado por Tom Hanks no se lleven a la fuera a Ryan cuando el personaje de Matt Damon dice que no merece ser salvado más que el resto.

"El discurso —improvisado por Matt Damon— es el único momento en que podemos pasar algún tiempo a solas con Ryan. Y el discurso no nos hace precisamente sentir afecto por él. También destroza gran parte del tejido emocional de la película. Me encantaría saber qué decía el guion real en este punto. Y solo me pregunto esto: ¿Cómo pudo Spielberg permitir que sucediera algo tan atroz?", sentencia Goldman.

También se muestra muy duro Goldman en todo lo referente a la muerte del personaje de Hanks: "Se está muriendo, Ed Burns corre a buscar un médico, Matt Damon está solo con Hanks. ¿Y sabes cuáles fueron las últimas palabras de Hanks? Claro que no, nadie lo sabe, no la primera vez que ven la película. Porque no solo se susurran tan suavemente, sino que nunca antes se habían dicho en este ni en ningún otro planeta. "Gánate esto... gánatelo". Esas son las palabras. No tengo ni idea de lo que eso puede significar. Mi única explicación es esta: Spielberg estuvo despierto la noche anterior leyendo Filosofía para tontos y quiso inyectar esa perla en su película".

Otra queja de Goldman es que "no hay absolutamente ninguna razón para que esta historia se cuente ahora, ya que Matt no tiene ningún motivo específico para visitar el cementerio", siendo entonces especialmente crítico con el director: "Justo cuando crees que Spielberg ha caído tan bajo como puede, se alcanzan nuevos umbrales. Cuatro minutos agonizantes de dulzura pretenciosa, que culminan cuando Matt le pregunta a su esposa si ha sido un buen hombre. ¿Qué va a responder ella? Su marido está claramente teniendo una crisis. Ella dice que sí y Matt, ¡espera!, ¡saluda! Entonces la bandera estadounidense regresa, ondeando hacia nosotros durante medio minuto. Supongo que recordándonos que Dios y Steven Spielberg están del mismo lado".

Creo que está bastante claro que Goldman no se encuentra entre los fans de 'Salvar al soldado Ryan', ni del guion de Robert Rodat. Por cierto, el libreto de este último estuvo nominado al Óscar, pero el premio fue finalmente para Marc Norman y Tom Stoppard por su trabajo en 'Shakespeare Enamorado'.

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