Hoy, gratis, una película incisiva y arrolladora sobre la España franquista que tuvo aclamación mundial

La llegada del neorrealismo fue un importante salvavidas para el cine español durante la dictadura, que alternaba melodramas y comedias que en su mayoría alzaban los valores del régimen. Este género permitió el retrato de las vidas corrientes de una manera que dejaba sutilmente trazas de crítica disidente, creando algunos clásicos como ‘La tía Tula’.

Ataduras familiares

Adaptación de la extraordinaria novela de Miguel de Unamuno, la película fue el memorable estreno en la dirección de Miguel Picazo que elabora un muy venenoso drama familiar. Protagonizada por Aurora Bautista, la película se puede ver de manera gratuita en streaming a través de RTVE Play, además de en la suscripción de FlixOlé.

La vida de Tula se ve trastocada cuando muere su hermana Rosa, y a su casa viene su cuñado Ramiro para hacerle compañía durante un tiempo. Su convivencia, llena de tiranteces, empezará a confundirse con una extraña atracción que va a trastocar los planes de Emilio, que estaba deseando casarse con Tula.

Desde estos parámetros, Picazo establece un estudio sociológico bastante afilado de la España franquista, marcada por la doble moral en torno a los valores y la sexualidad que se emplean como herramienta de represión. De una historia contenida y de pueblo crea un marco para plasmar un país despojado de libertades, incluyendo capacidad de respuesta.

Es un trabajo claustrofóbico y bien lleno de dolor con un interesante uso de la puesta en escena. En ocasiones demasiado rígida en sus formas, muy herederas de ese neorrealismo que estaba penetrando en nuestro cine, pero empleadas con bastante intención además de permitir notables interpretaciones de sus actores.

Una película que logró tener un impacto notorio en su momento, siendo reconocida como mejor película española en el Festival de San Sebastían, que también aupó a Picazo como mejor director. No se quedó el aplauso a nivel local, con mención por parte de las asociaciones de críticos estadounidenses como una de las mejores películas extranjeras de aquellos tiempos. Un reconocimiento para un título afilado que sigue siendo de culto.

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