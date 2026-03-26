La temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' es "tremendamente aburrida". Por qué Marvel no ha terminado de acertar con el regreso de Matt Murdock

La segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' retoma la historia del justiciero con la intención de profundizar en su lado más oscuro y dramático, en una línea que bebe directamente del cómic de Frank Miller. La serie vuelve a contar con Charlie Cox como Matt Murdock, reforzando ese tono más grave tras los acontecimientos de la primera entrega y también apuesta por una narrativa más introspectiva, recuperando a villanos tan icónicos como Bullseye y la presencia de figuras clave como Wilson Fisk.

División de opiniones

Para Alejandro G. Calvo, la comparación con la primera temporada es clara: "Ya os digo que está a la altura porque no me gustó la primera temporada y esta tampoco me ha gustado mucho". En la nueva entrega de La crítica de Álex, el crítico considera que la serie arrastra los mismos problemas sin conseguir dar un salto cualitativo.

Uno de los aspectos más cuestionados es su tono excesivamente serio. Según explica Calvo, "llega esa seriedad que aburre", señalando que la ficción pierde frescura al volverse demasiado solemne y carente de ligereza. También pone el foco en la falta de momentos realmente disfrutables, destacando que "solo mola cuando hay caña" y subrayando que las escenas de acción de Bullseye son lo mejor de la temporada: "Eso es lo que yo quiero ver cuando me pongo una serie de Daredevil".

En el plano técnico, critica especialmente cómo están rodadas las peleas: "Estoy viendo el falso plano secuencia de una pelea de Daredevil y veo los cortes por todos lados". Para él, esto rompe la claridad visual y evidencia problemas en la puesta en escena.

Su conclusión no deja lugar a dudas: "Es tremendamente aburrida", una valoración que resume su decepción con una temporada que, pese a sus elementos prometedores, no logra enganchar como debería.

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