"Ha sido una tortura". Jessica Jones vuelve a Marvel, y su actriz tiene claro qué es lo que menos le ha gustado de este retorno

Cuando Netflix terminó su Universo Marvel particular allá por 2019, podíamos intuir que sus personajes acabarían haciendo cameos aquí o allí, pero nunca una serie tan potente como 'Daredevil: Born Again'. Y, en su primera temporada, Charlie Cox y Vincent D'Onofrio no vinieron solos: también lo hizo Jon Bernthal (o sea, Punisher) prometiendo que en la continuación veríamos aún más personajes de lo que los fans dieron en llamar "MarFlix".

Toda una Joya

Resulta que Krysten Ritter, que interpretó a Jessica Jones en su serie homónima durante 3 temporadas y, después, en 'Los defensores', ha vuelto al UCM en la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again', que se estrenará en 2026. Y por fin ha podido hablar de ello en el podcast Bingeworthy (vía The Playlist), donde ha declarado que lleva mucho tiempo guardándoselo y se la estaba comiendo por dentro.

Lo he sabido desde hace mucho, y mantener el secreto ha sido una tortura. Lo he sabido durante casi dos años, y es mucho tiempo. Mucho tiempo. O bien se hablaba de ello, o estaban trabajando en el retorno, o en algún tipo de estado distinto. Mantener el secreto y el entusiasmo y esperar a los adelantos de Marvel para anunciarlo, ha sido... Cuando finalmente se supo dije "¡Oh, dios mío!". Siempre hago como que no estoy en Nueva York... Me callo los secretos porque me preguntan por ello todos los días.

Y claro, ¿cómo actúas cuando sabes la respuesta a las preguntas de la gente pero no puedes decir nada? "Intento inventarme nuevas maneras de decir 'No lo sé. Espero. Veremos. Estoy muy emocionada. Ojalá'. Y todo eso es cierto. Pero pensaba 'Si se sabe, que no sea por mí, porque he mantenido el secreto'". Cualquiera diría que Kevin Feige está apuntando en su libreta quién se porta mal, ¿no? Bueno, probablemente sea lo que haga, en realidad.

Obviamente, Ritter lleva seis años sin pasearse por nada que haya hecho Marvel, y volver "fue una locura, como si el tiempo no hubiera pasado. Lo celebré, todo el mundo estaba emocionado. Todo esto es gracias a que los fans lo han pedido. Creo que he vuelto porque los seguidores han hablado claramente sobre Jessica y se han sentido muy apasionados por ella. Y estoy emocionada de volver en esta identidad icónica. Es un personaje que amo y significa mucho para mí, y para muchas mujeres y hombres. Y el hecho de que pueda volver de esta manera gigantesca es de locos".

¿Significa esto de "volver de manera gigantesca" que hace más que un simple cameo? Pues eso parece, aunque, obviamente, no ha podido decir nada más: "Adoro a Charlie. Somos muy cercanos, básicamente familia llegados a este punto. Nos hemos conocido desde hace más de diez años. Y fue emocionante, creo que los fans se van a emocionar. Hay muchas escenas de acción realmente increíbles". ¿Tendrá su propia oportunidad en el retorno de su serie propia? Si has leído 'Alias' probablemente estés cruzando los dedos.

¿Y qué pasa con el resto del UCM? ¿Puede aparecer Jessica Jones en la próxima de 'Vengadores'? Pues nunca se sabe: "Creo que hay muchas oportunidades para Jessica. Creo que tiene una manera de entrar estupenda, que trae su propio sabor y su propio estilo. Creo que podrías encontrarla en cualquier sitio, pero me encanta el elemento callejero. Y lo que adoro de Jessica es lo profundamente personal que es".

Está tan centrada en su personalidad, su historia personal y lo que ha vivido hasta ahora. Y lo adoro. También adoro cuando puede ser sarcástica y divertida, con ese punto de vista seco. Es increíble y salvaje, es realmente raro que algo así pase. Estoy encantada de que Marvel haya sido tan increíble y de que los fans la hayan traído de vuelta. Estoy más feliz que nunca con esto.

En Espinof | Creo que si 'Daredevil: Born Again' es lo mejor del Universo Marvel es por poner el diálogo sobre la acción y lo terrenal sobre lo cósmico

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2025