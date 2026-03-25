Si pausas el segundo episodio de 'One Piece' en el minuto 24, podrás ver la descacharrante referencia a una infravalorada película de animación

Durante la promoción de la segunda temporada de 'One Piece', una fan lanzaba un mensaje en redes que era leído por el elenco de la serie. En él esperaba que Zoro pudiera desatar su lado más cómico en los nuevos episodios y, en un momento de chiste interno, Mackenyu y los demás actores se miraban y decían que probablemente tenían lo que pedía. El japonés-estadounidense es uno de los interpretes más queridos del excelente reparto del live-action, y no mentía en esta entrevista. La nueva temporada de Netflix le da ocasión de ejercitar su vis cómica, dándole algunos de los mejores momentos de la serie.

Seguramente el más divertido sea el que ocurre tan pronto como en el segundo episodio. La Merry con (casi) toda su tripulación son tragados por una ballena. En el minuto 24, atrapados y en busca de salida, Zoro le explica a Nami un improbable plan de escape que consiste en golpear con un palo enorme a "eso que parece un saco de boxeo" en el cielo de la boca de la ballena para que les escupa. Cuando Nami pregunta, "¿la úvula?", Zoro se mantiene pensativo durante lo que se siente una eternidad para acabar diciendo: "Así que es una hembra". Confundiendo úvula con vulva.

Referencia inesperada y de calidad

El chiste funciona bastante bien doblado, pero es en su versión original donde ha calado especialmente en el fandom, con Mackenyu espetando con el semblante serio como una estaca: "So it’s a girl whale" ("Así que es una ballena chica"). La cadencia del chiste y la elección de palabras es importante, porque es la misma que se usa para hacer prácticamente el mismo chiste en 'Monster House'. Una película de terror animada del 2006 y un favorito de culto.

En un momento clave de la película los personajes exploran el interior de una casa encantada cuando disparan lo que creen que es el corazón. Es entonces cuando Jenny, la chica del grupo y que también resulta ser pelirroja, le dice a uno de los chicos que no es el corazón, sino problablemente la úvula, siendo la respuesta de uno de ellos "entonces la casa es chica". O, como se dice en versión original: "So it’s a girl house".

Fuente: Daily Dose of Anime (X)

Con redes como Tiktok llenándose de memes de DiCaprio señalando a la pantalla y comentarios sobre gente desbloqueando recuerdos de su infancia, el momento ha sido capturado por fans alucinados con una referencia sorprendente por lo de nicho que es, resultando en un verdadero hallazgo para el primer espectador espabilado que sea que haya dado con ella. 'Monster House' fue un éxito discreto en su día, pero es una de esas películas queridas por la generación millenial que hoy son un preciado artefacto de los dosmil. Curiosamente también se encuentra en Netflix ahora mismo, así que puedes comprobar la escena de referencia original si vas al minuto 54.

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