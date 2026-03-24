El remake de 'One Piece' quiere captar a los fans reticentes que aún se resisten al anime. Todo comenzó con un deseo del propio Eiichiro Oda

No se puede negar que 'One Piece' está viviendo una nueva edad dorada. El manga de Eiichiro Oda y el anime continúan siendo uno de los mayores fenómenos a nivel mundial, el live action de Netflix acaba de estrenar su segunda temporada por todo lo alto... y encima tenemos un remake por delante.

Con 'The One Piece', Wit Studio se encargará de volver a contar la historia de Luffy y su tripulación desde el principio, y en realidad la "culpa" la tuvo el propio Oda.

Corren nuevos tiempos, y hay que adaptarse

Aunque 'One Piece' es uno de esos animes que merece la pena ver una vez en la vida, meterse a ello es una tarea titánica para el gran público. Al fin y al cabo el anime original lleva ya cerca de 30 años en emisión y acumula más de 1100 capítulos. Pero es que incluso aunque eliminásemos el relleno, hay que tener en cuenta que no todo el mundo quiere meterse en ese berenjenal... Y que el nivel visual que tiene 'One Piece' ahora mismo no es el que tenía cuando se estrenó en 1999.

Esto, quizás, es lo que pensaba Eiichiro Oda cuando reflexionaba sobre el anime de 'One Piece' y cómo ha cambiado el medio en las últimas décadas. Y es que los espectadores más jóvenes están acostumbrados a animes visualmente espectaculares, como 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen', por lo que quizás las primeras sagas de 'One Piece' no les engancharían demasiado.

"Esto es lo que me motivó a recrear este cuento legendario usando las tecnologías modernas, para adaptarlo al público de hoy", dijo George Wada, el presidente de Wit Studio. "Nuestro objetivo es usar tecnologías de animación modernas para traer esta obra de vuelta a la vida y hacerla accesible a una nueva generación de fans en todo el mundo."

Al fin y al cabo, una de las cosas que se le echan en cara a la serie original de Toei Animation no solo es el acabado de la animación original, sino el ritmo. Con peleas y gags que se alargan más de la cuenta, reutilización de planos con mucho descaro, flashbacks y recordatorios para ganar todo el metraje que se pueda... Al fin y al cabo, eran otros tiempos y 'One Piece' manejaba otro presupuesto, pero son recursos que van haciendo bola y que hace que ver el anime original pueda ser un tostón a ratos. Así que en Wit Studio quieren desmarcarse con su versión:

"Nuestro estudio no está simplemente rehaciendo las viñetas. Este remake será denso e impactante, sin alargar las cosas sin necesidad. Combinará entretenimiento visual, una narrativa fuerte y un ritmo preciso", aseguró Wada.

Wada promete que 'The One Piece' tendrá la misma calidad de los trabajos recientes del estudio, incluyendo 'Spy x Family', 'Shingeki no Kyojin' y 'Vinland Saga'. Por ahora seguimos sin fecha de estreno, pero en Wit Studio saben que tienen que contentar tanto a los fans como a Oda, así que mejor que se tomen su tiempo para traer a la vida todo lo que vienen prometiendo.

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