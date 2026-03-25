'One Piece' de Netflix no se quiere quedar en Alabasta. Los creadores del live action apuntan a 12 temporadas para ponerse al día con el manga: "Hay mucho material"

La segunda temporada de 'One Piece' nos ha llevado a la Grand Line y la tercera nos meterá de lleno en el Reino de Alabasta. Aunque, como los fans del manga y el anime ya saben, la gran aventura de Luffy tiene mucho más camino por delante, y en Netflix no quieren que el live action se limite solo a tres temporadas.

Un viaje a (muy) largo plazo

Habrá que ver qué tal funciona la segunda temporada de 'One Piece' a largo plazo, y qué acogida tiene la tercera. Pero ya en 2023 los productores de Tomorrow Studios Marty Adelstein y Becky Clements admitieron que el live action puede durar muchos, muchos años:

"Tenemos esperanzas de unas doce temporadas. Hay mucho material", dijo Adelstein en una entrevista con Deadline, a lo que Clements añadió que: "Tenemos más de 1080 capítulos de manga, en este punto. Tenemos planes de cómo dividirlos en múltiples temporadas, e incluso si solo hiciéramos seis temporadas solo estaríamos usando la mitad de los capítulos".

Las cosas han cambiado un poco desde entonces y ya no podemos pensar que cada saga del manga equivaldrá a una del live action. Especialmente porque Alabasta ha terminado repartida en dos, pero quizás haya otras sagas que no necesiten tanto tiempo y se puedan acelerar para condensar la historia principal. Por ejemplo, Jaya y Skipiea podría condensarse en una única temporada, y Thriller Bark y Sabaody también, dándonos un poco de margen para dar más lucir a lo grande Enies Lobby o Marineford.

Para ser justos, tiene bastante sentido que Netflix esté poniendo toda la carne en el asador con 'One Piece'. A pesar de que es una serie muy cara, también es una franquicia tremendamente rentable que ya tiene un fandom muy fiel establecido. Tras el final de 'Stranger Things', la plataforma ha perdido una de sus bazas más fuertes y 'Los Bridgerton' va dirigida a un público muy diferente, además de que también tiene temporadas limitadas por delante.

Así que querer invertir en 'One Piece' como uno de sus grandes buques insignia es más que razonable para Netflix. Ahora bien, más les vale coger un buen ritmo con la producción e intentar retomar el formato tradicional de estrenos anuales, porque si no el tema de las 12 temporadas va a ser todavía más complicado según los actores se hagan más mayores y les salgan nuevos proyectos.

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