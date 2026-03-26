'Oshi no Ko' terminará con su temporada 4. En marcha más capítulos para cerrar el drama familiar de Ruby y Aqua Hoshino, y ya tenemos el primer vistazo

Vamos despidiéndonos de los animes de invierno, y esta misma semana varias series van cerrando por ahora. Una de ellas es 'Oshi no Ko', que ha bajado la persiana oficialmente a su tercera temporada pero ya ha confirmado que el anime de idols volverá una última vez.
Una última llamada
La tercera temporada de 'Oshi no Ko' se ha cerrado con un zambombazo y un capítulo especial de 53 minutos. Sin entrar en spoilers, el anime nos ha dejado en un punto álgido, con un cliffhanger tremendo y Ruby y Aqua un poquito más cerca de descubrir la verdad sobre su familia y el asesinato de Ai.
La parte buena es que ya se ha confirmado que la cuarta temporada de 'Oshi no Ko' está en marcha, aunque también será la última. Ya sabíamos que no quedaban demasiados capítulos del manga por delante por adaptar, y al ritmo que lleva Doga Kobo con la adaptación habría sido muy raro si quisieran alargar el tema con más temporadas.
Junto con el anuncio se ha dejado ver un primer teaser, aunque no revela demasiado y más bien sirve de recordatorio a toda la historia que hemos vivido hasta ahora. Por el momento no se ha dado una fecha de estreno para el regreso de 'Oshi no Ko', pero teniendo en cuenta el ritmo de las anteriores temporadas, quizás podamos esperar la cuarta temporada para finales de 2027.
El final del manga de 'Oshi no Ko' fue un poco polémico y desencantó a muchos fans. Especialmente porque gran parte de los lectores sintieron que el guionista Aka Akasaka quería cerrar la historia cuanto antes para pasarse a otros proyectos y no dejó todos los cabos bien atados. Veremos si el anime expande ciertas tramas de alguna manera, o por lo menos deja un final más redondo a los fans desencantados de 'Oshi no Ko'.
