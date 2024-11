Tras el polémico final de 'Oshi no Ko', el autor la lía en redes y sus fans le acusan de pasota: "No sabe ni cuántas páginas tiene su manga"

Después de 166 capítulos de manga, 'Oshi no Ko' ha llegado a su final. Y aunque no ha sido tan polémico como el desenlace de 'Shingeki no Kyojin' o 'Tokyo Revengers', el final de 'Oshi no Ko' está trayendo cola por lo apresurado que lo han sentido muchos fans y, sobre todo, por lo rápido que parece querer pasar página su autor.

A otra cosa, mariposa

Aunque muchos fans sí que están satisfechos con el final del manga, otros tantos han salido a criticar el último tramo. Entre un ritmo apresurado, tramas sin un cierre definitivo, o personajes que han sido dejados de lado... No ha llovido a gusto de todos con el final de 'Oshi no Ko', pero el descontento ha ido un paso más allá por la que ha liado Aka Akasaka, el creador y guionista del manga, en redes.

Resulta que el último tomo de 'Oshi no Ko' tendrá 24 páginas extras inéditas hasta ahora, con lo que podemos asumir que será un epílogo para cerrar algunos cabos sueltos. Pues Akasaka anunció en redes que el volumen tendría 18 páginas, pero su dibujante Mengo Yokoyari tuvo que corregirle al recordarle que el capítulo extra constaría de un total de 24 páginas.

Después de esta "liada" (que puede haber sido un lapsus del momento), muchos fans de 'Oshi no Ko' volvieron a criticar la falta de entusiasmo de Akasaka con su propio manga.

"Mengo [Yokoyari] le tuvo que corregir. Este tío no se sabe ni el número de páginas de su propio manga. Quería dejar esta serie atrás a cualquier precio", se quejaba un fan en X (Twitter), mientras que otro añadía que "Aka Akasaka no tiene motivación, ni sinceridad para con sus lectores ni respecto por su ilustradora. Incluso añadió esas 24 páginas como un bonus".

Para seguir sumando, Akasaka anunció en una entrevista reciente que al contrario que con 'Kaguya-sama: Love is War', nunca pretendió darle un cierre total a todos los personajes de 'Oshi no Ko'. Así que en lugar de que todos los protagonistas tuvieran una despedida satisfactoria, algunas historias se quedarían en el aire.

Muchos fans sienten que Akasaka ha querido cerrar 'Oshi no Ko' cuanto antes para centrarse en su nuevo manga, que comenzará a publicarse en Young Jump en primavera de 2025 y contará con el arte de Ajichika, el dibujante de 'Record of Ragnarok', y con Aoi Kujira como compositor de la historia principal. Por ahora no se sabe demasiado de este nuevo manga, aunque su primera imagen apunta a una historia con tintes de cuento de hadas.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2024 (por ahora)

En Espinof | Los 27 mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming