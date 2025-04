Un país quiso censurar una de las mejores películas de Spielberg, pero no contaron con que el director cambiaría las leyes para siempre

En 1994, Filipinas se convirtió en el centro de una inusual batalla entre el cine, la censura y la política: el detonante fue la desgarradora obra maestra de Steven Spielberg que relataba con crudeza el Holocausto, sin embargo, no fue el contenido histórico ni la violencia los que encendieron la alarma de las autoridades filipinas, sino los desnudos.

'La lista de Schindler', ganadora del Oscar a Mejor Película, estaba prevista para su proyección en salas filipinas en 1994, cuando el entonces Consejo de Clasificación y Revisión para Cine y Televisión (MTRCB, por sus siglas en inglés) exigió que las escenas de desnudos (donde las mujeres confunden la ducha con las cámaras de gas) fueran eliminadas.

Henrietta "Etta" Méndez, jefa de la junta de revisión, declaró entonces que "No me importa el arte. Lo que me importa es la exhibición del acto sexual en público: es inmoral y no se ajusta a la cultura filipina", comentó, e incluso mandó a sus funcionarios a tapar con sus propias manos el proyector en el cine para impedir que dichas escenas se vieran en el cine.

Ante los actos de censura, Steven Spielberg se opuso rotundamente: para él, esas escenas eran fundamentales, no sólo desde una perspectiva narrativa, sino histórica, ya que mostraban el grado de deshumanización y brutalidad que sufrieron las víctimas del Holocausto, así que decidió retirar la película inmediatamente del país.

La intervención que cambió la ley

La negativa del cineasta tuvo una resonancia inesperada: las críticas llovieron sobre la junta de censura desde dentro y fuera del país con sectores académicos y medios de comunicación que se pronunciaron contra la decisión, argumentando que el arte no debía ser sacrificado por una visión conservadora de la moral.

El asunto escaló a tal grado, que incluso el presidente en turno Fidel V. Ramos intervino personalmente. Consideró que la censura a 'La lista de Schindler' no sólo era un atentado contra la libertad de expresión, sino una muestra de insensibilidad histórica

Ramos no sólo dio luz verde a la proyección de la película, sino que también reestructuró dicho Consejo y creó el Consejo de Desarrollo Cinematográfico de Filipinas, un organismo que, desde 1994, busca alentar a la industria cinematográfica local a través de reembolsos de impuestos al entretenimiento.

Después de esta disputa, la película se estrenó en Filipinas sin cortes (para mayores de 15 años), y como consecuencia directa, Ramos ordenó una revisión completa del organismo, lo que resultó en una significativa reducción de sus poderes, marcando un precedente en el país: por primera vez, el Estado reconocía abiertamente que la censura moralista no debía prevalecer en el mundo del cine.

